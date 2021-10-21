STJD delibera sobre caso envolvendo o técnico Jorginho e Walter

Em julgamento sobre o caso envolvendo a ofensa do técnico Jorginho para com o atacante Walter, do Botafogo-SP, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta quinta-feira (21) absolver o técnico do Figueirense.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm confusão ocorrida na partida do dia 22 de agosto deste ano na Série C, o treinador do Figueira chamou o atacante do clube paulista de "gordo" e disse "que ele precisava emagrecer" após reclamar de que o Botafogo-SP estava fazendo muitas faltas e ser criticado por Walter. Na oportunidade, o atleta chegou a tentar partir pra cima do técnico em atitude que também foi tema de julgamento onde ele foi somente advertido pelo tribunal.