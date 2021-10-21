Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

STJD delibera sobre caso envolvendo o técnico Jorginho e Walter

Decisão que teve o aval de três dos quatro integrantes responsáveis pelo julgamento foi de absolver o treinador do Figueirense...

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 15:10
Crédito: Técnico está no Figueira desde novembro do ano passado (Patrick Floriani/FFC
Em julgamento sobre o caso envolvendo a ofensa do técnico Jorginho para com o atacante Walter, do Botafogo-SP, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta quinta-feira (21) absolver o técnico do Figueirense.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm confusão ocorrida na partida do dia 22 de agosto deste ano na Série C, o treinador do Figueira chamou o atacante do clube paulista de "gordo" e disse "que ele precisava emagrecer" após reclamar de que o Botafogo-SP estava fazendo muitas faltas e ser criticado por Walter. Na oportunidade, o atleta chegou a tentar partir pra cima do técnico em atitude que também foi tema de julgamento onde ele foi somente advertido pelo tribunal.
Depois da partida, Jorginho chegou a pedir desculpas em entrevista coletiva tanto para o atleta como para seus familiares e chegou a afirmar que "Nem tem mais idade para isso."
Um dos quatro integrantes do julgamento (o presidente da Terceira Comissão Disciplinar do STJD, Luís Felipe Procópio) chegou a analisar como necessária a aplicação de uma partida de punição. Todavia, para os outros três (os auditores Éric Chiarello, Rodrigo Raposo e Bruno Tavares) entenderam que o ato não era passível de pena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados