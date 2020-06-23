STJD defere pedidos de Fluminense e Botafogo e adia volta do Carioca

Nenê vivia grande fase pelo Fluminense antes da paralisação Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) deferiu em partes, nesta terça-feira (23), uma liminar reivindicada por Fluminense e Botafogo para adiar as partidas deles no retorno do Campeonato Carioca.

A corte determinou que ambos só poderão jogar pela quarta rodada da Taça Rio a partir de domingo (28), enquanto os compromissos deles válidos pela quinta rodada só poderão ocorrer a partir de quarta-feira da semana seguinte (1º).

Os clubes pediam que as rodadas em questão ocorressem na quarta da próxima semana e no sábado seguinte (4), respectivamente. A decisão do STJD se sobrepõe à anterior do TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, que mantinha datas da Ferj (Federação de Futebol do Rio).

Com isso, a Ferj, que já havia divulgado uma nova tabela ainda nesta terça, voltou a atualizar a programação.

Agora, o Botafogo deverá enfrentar a Cabofriense no domingo, às 17h, no Engenhão. No mesmo dia, o Fluminense irá receber o Volta Redonda às 19h, no Maracanã, enquanto o Vasco enfrentará o Macaé a partir das 16h, em São Januário.

O Fluminense avaliará com comissão técnica, fisiologia, fisioterapia e departamento médico se seus jogadores estão aptos fisicamente para jogar. O Botafogo também vai analisar o caso mais detalhadamente após a decisão do tribunal.

Estas datas chegaram a ser sugeridas durante a mediação pelo presidente do Vasco, Alexandre Campello. A sugestão do médico, um meio-termo, entretanto, não chegou a ser deliberada por Rubens Lopes, presidente da Ferj, para votação.

O Campeonato Carioca reiniciou na última quinta (18), com a vitória do Flamengo sobre o Bangu, por 3 a 0, em jogo sem público nem transmissão no Maracanã. No dia seguinte, Portuguesa e Boavista empataram sem gols no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A partir daí, tudo parou.

Contrários ao retorno, Fluminense e Botafogo voltaram aos treinos apenas na sexta (19) e sábado (200, respectivamente, e pediram 15 dias de treinamento para voltar a jogar por questões físicas, o que foi corroborado por André Pedrinelli, médico do esporte da USP (Universidade de São Paulo) na reunião de mediação.

No encontro, o especialista afirmou que é necessária uma semana de treinos para cada mês parado para evitar lesões e dar condições mínimas de segurança e saúde aos atletas, principalmente em tempos de pandemia.