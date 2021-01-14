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STJD absolve Sampaoli por presença no jogo do Galo contra o Flamengo

O treinador teve votação unânime e confirmou o resultado do primeiro julgamento, quando também se livrou da acusação...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 19:13

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 19:13

Crédito: O treinador do Galo se livrou de uma pena que varia de um a seis jogos-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli conseguiu se livrar de uma punição. Ele foi julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça, após uma denúncia da Procuradoria do tribunal, que moveu um recurso contra o treinador pela presença no camarote do Mineirão durante a goleada contra o Flamengo, na 20ª rodada, no dia 8 de novembro. O treinador foi denunciado por estar no estádio mesmo estando suspenso naquela ocasião. Os procuradores alegam que ele se beneficiou da sua posição no camarote e se comunicou com o analista de desempenho Diogo Alves para passar instruções. No primeiro julgamento, o STJD inocentou Sampaoli. Mas, com o recurso da procuradoria, a ação foi para o Pleno do Tribunal. E o comandante do Galo foi absolvido. Neste caso, a decisão é final, sem recurso. O julgamento foi nesta quinta-feira, 14 de janeiro, no Rio de Janeiro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A A argumentação do advogado do Atlético, Lucas Ottoni, usou exemplos de outros treinadores que estiveram presentes em estádios mesmo suspensos, casos de Lisca no América-MG, Felipe Conceição no Guarani e Mano Menezes no Bahia. O advogado do alvinegro afirmou que Jorge Sampaoli teve autorização expressa do diretor de competições da CBF, Manoel Flores, para estar presente no Mineirão, ainda que suspenso, como membro do staff. - Fico com receio de se apontar para casos específicos com maior repercussão e usar critérios diferentes para o julgamento- disse Ottoni. -O técnico Jorge Sampaoli esteve presente (no Mineirão) com a anuência da CBF-, disse Maurício Fonseca, auditor do Pleno, que votou pelo não acolhimento do recurso da Procuradoria. A votação foi unânime a favor de Jorge Sampaoli e do Galo. Agora a preocupação do técnico e do Atlético é evitar outro cartão amarelo do argentino nos próximos jogos. O treinador está pendurado com o segundo cartão amarelo, após ser advertido mais uma vez no empate do Galo com o Red Bull Bragantino, na noite de segunda-feira, 11 de janeiro. O comandante alvinegro já acumula 11 advertências na temporada, mesmo número dos tempos de Santos.

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