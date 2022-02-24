Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

STJ determina que diretor mais velho da CBF vire o mandatário da entidade

Decisão, que faz parte do processo movido pela MP do Rio, gera impasse na CBF quanto a quem assumirá o poder. Entenda!...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 15:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 15:43
O poder na CBF pode mudar de mãos novamente. Uma decisão proferida nesta quinta-feira (24) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o diretor mais velho assuma interinamente a presidência da entidade. Esta decisão faz parte do processo que o Ministério Público do Rio de Janeiro moveu contra a CBF no qual pediu a anulação da eleição de Rogério Caboclo e pediu mudanças nas regras eleitorais da entidade. A determinação foi publicada às 14h18, quando estava transcorrendo a Assembleia Geral na qual seria votada uma nova punição contra Caboclo (o que resultou em seu afastamento definitivo da entidade). De acordo com o "GE", A CBF ainda não sabe responder se a Assembleia Geral tem validade diante da decisão do STJ.
A CBF também não tem um consenso sobre um diretor mais velho, de acordo com o "GE". Não está claro se será considerado Dino Gentile, diretor de patrimônio, ou Carlos Eugenio Lopes, vice-presidente jurídico.
O fato da vice-presidência jurídica não existir no estatuto original da entidade faz com que Carlos Eugênio Lopes seja considerado em tese diretor jurídico. Lopes é mais velho do que Gentile, mas há dúvida sobre a sua situação na entidade. O diretor de patrimônio Dino Gentile foi nomeado pelo ex-presidente Marco Polo Del Nero.Neste mesmo processo, em uma decisão de primeira instência na Justiça do Rio houve a determinação de que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e Reinaldo Carneiro Bastos, mandatário da Federação Paulista, assumissem o poder na CBF como interinos. A decisão foi derrubada posteriormente.
Entenda o caso
O MP contesta a legalidade da eleição de Caboclo por causa de uma assembleia geral que ocorreu em março de 2017 sem participação de clubes. À época, a entidade estabeleceu regras novas para as eleições: o colégio eleitoral passou a ser formado por 26 federações estaduais mais a do Distrito Federal, os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro.
Nesta assembleia, que não teve voto dos clubes, a CBF estabeleceu que os votos das federações estaduais teriam peso 3, os votos dos clubes da Série A teriam peso 2 e os votos dos clubes da Série B teriam peso 1. Na prática, se as 27 federações votassem no mesmo candidato, elas teriam 81 votos. Caso os clubes se unissem, teriam 60 votos.
Crédito: DecisãodoSTJaconteceuduranteaAssembleiaGeralqueafastoudefinitivamenteRogérioCaboclo(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados