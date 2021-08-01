Sterling não está próximo de renovação com Manchester City

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O Manchester City busca renovar o contrato de Sterling, mas as conversas por um acordo estão paradas desde os primeiros contatos que aconteceram no final da última temporada, segundo o "The Sun". Pep Guardiola quer garantir a permanência do atleta mesmo em caso de chegada de Jack Grealish.O atual campeão da Premier League se diz tranquilo quanto a encontrar um denominador comum pela renovação do seu camisa sete. O jogador ainda possui vínculo com os Citizens até 2023 e recebe um dos maiores salários do futebol inglês.

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Mesmo antes das boas atuações de Sterling com a camisa da Inglaterra pela Eurocopa, o Manchester City sempre valorizou a dedicação do atleta. Dentro do clube há o entendimento de que o ponta possa jogar ao lado de Jack Grealish e Harry Kane, os dois alvos de Guardiola neste mercado.