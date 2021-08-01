Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sterling não está próximo de renovação com Manchester City

Atual campeão da Premier League quer garantir permanência do camisa sete mesmo com a possível chegada de Jack Grealish nesta janela de transferência...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 10:15

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 10:15

Crédito: JOHN SIBLEY / POOL / AFP
O Manchester City busca renovar o contrato de Sterling, mas as conversas por um acordo estão paradas desde os primeiros contatos que aconteceram no final da última temporada, segundo o "The Sun". Pep Guardiola quer garantir a permanência do atleta mesmo em caso de chegada de Jack Grealish.O atual campeão da Premier League se diz tranquilo quanto a encontrar um denominador comum pela renovação do seu camisa sete. O jogador ainda possui vínculo com os Citizens até 2023 e recebe um dos maiores salários do futebol inglês.
> Veja a tabela da Premier League
Mesmo antes das boas atuações de Sterling com a camisa da Inglaterra pela Eurocopa, o Manchester City sempre valorizou a dedicação do atleta. Dentro do clube há o entendimento de que o ponta possa jogar ao lado de Jack Grealish e Harry Kane, os dois alvos de Guardiola neste mercado.
Além do atacante, o clube também se movimenta para estender a permanência do zagueiro John Stones. Caso acerte as renovações e as contratações, o Manchester City pode contar com cinco nomes que integram a seleção inglesa regularmente sob comando de Gareth Southgate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados