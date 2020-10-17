Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sterling marca, e Manchester City vence o Arsenal em jogo morno

Equipe de Guardiola volta a vencer no Campeonato Inglês após duas rodadas. Partida marca o retorno se Agüero aos gramados após quatro meses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 15:40

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 15:40

Crédito: Agüero em ação na partida contra o Arsenal (MARTIN RICKETT / POOL / AFP
Em mais um confronto entre mentor e pupilo, melhor para Pep Guardiola. Neste sábado, no Etihad Stadium, o Manchester City derrotou o Arsenal, de Mikel Arteta, por 1 a 0 e voltou a vencer no Campeonato Inglês após dois tropeços consecutivos. Raheem Sterling foi o autor do único gol da partida, válida pela 5ª rodada da competição.COMO FICA?Com o resultado, o Manchester City chega aos sete pontos e sobe para a 10ª posição. Já o Arsenal estacional nos nove pontos, na 5ª posição, mas pode ser ultrapassado por alguns times até o fim da rodada.
DETALHE DEFINE JOGO SEM BRILHOJogando em casa, o City começou melhor na partida e criou as melhores chances do primeiro tempo. Na melhor delas, Sterling aproveitou rebote do goleiro Leno, após finalização de Foden, e abriu o placar. Atrás do placar, o Arsenal cresceu na partida, mas Ederson salvou o City do empate em boa chance de Saka. Na etapa final, os goleiros precisaram trabalhar menos e os donos da casa asseguraram a vitória diante do clube londrino.AGÜERO TÁ ONApós quase quatro meses longe dos gramados, se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo, o atacante Sergio Agüero está de volta. O argentino foi titular na partida e teve boa atuação no comando do ataque até ser substituído no início do segundo tempo. Com a lesão de Gabriel Jesus, a tendência é que ele assuma a titularidade nos próximos compromissos dos Citizens.
PRÓXIMOS JOGOSAgora, ambos os clubes voltam as atenções para as competições europeias. Na quarta-feira, às 16h (de Brasília), o Manchester City estreia na Liga dos Campeões diante do Porto, no Etihad Stadium. Já na quinta-feira, às 13h55, é a vez do Arsenal visitar o Rapid Wien, da Áustria, na estreia da Liga Europa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados