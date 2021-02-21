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Sterling marca de cabeça no início, Manchester City vence o Arsenal e mantém série invicta no Inglês

Camisa 7 faz gol solitário da partida, e time de Guardiola conquista a 18ª vitória consecutiva na temporada. Equipe lidera a competição com 59 pontos, enquanto Gunners param em 34...
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Publicado em 

21 fev 2021 às 15:22

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 15:22

Crédito: JULIAN FINNEY / POOL / AFP
Segue o vice porque o líder disparou. O Manchester City visitou o Arsenal neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Inglês e o time de Pep Guardiola venceu mais uma na temporada, a 18ª partida consecutiva. Com gol de Sterling logo no início do jogo, os Sky Blues venceram os Gunners por 1 a 0. + Veja a tabela da Premier LeagueINÍCIO AVASSALADORCom apenas um minuto de jogo, o Manchester City abriu o placar com Sterling. Mahrez recebeu na direita, encarou a marcação, e cruzou na medida para o camisa 7 marcar de cabeça. Antes dos dez minutos, o próprio Sterling e Mahrez também tiveram novas chances, mas não balançaram as redes de Leno.
SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, o Manchester City colocou a bola no chão e diminuiu o ritmo. O time de Pep Guardiola chegou a criar boas chances, mas não marcou novamente. O Arsenal tentava explorar os erros do adversário, mas esbarrava em uma ótima defesa.
SÉRIE INVICTACom o resultado, o Manchester City agora tem 18 vitórias consecutivas em todas as competições, um recorde na Inglaterra. A última derrota do clube foi no dia 21 de novembro de 2020 e, desde então, são 25 partidas de invencibilidade.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City encara o West Ham, em casa. O Arsenal, por sua vez, tem compromisso com Leicester, fora de casa. Antes, porém, as duas equipes entram em campo por competições da Uefa. Os Citizens encaram o Borussia Mönchengladbach, pela Champions, enquanto os Gunners enfrentam o Benfica, na Liga Europa.

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