Sterling bate recorde pessoal e entra no top 5 dos artilheiros do City no Campeonato Inglês

Sterling, sem dúvida alguma, é um dos grandes exemplos de como jogadores podem evoluir nas mãos de grandes treinadores. Contratado pelo Manchester City junto ao Liverpool na temporada 2015/2016, o atacante nunca havia marcado mais do que 11 gols em um mesmo ano. Algo que mudou após a chegada de Pep Guardiola ao clube inglês.
Nas última três temporadas, Sterling não só superou os 11 gols como mais do que dobrou seus números. Foram 23 em 17/18, 25 em 18/19 e agora, após os três tentos sobre o Brighton, neste sábado, na goleada do City por 5 a 0, o seu novo recorde pessoal: 27. E ainda tem bola para rolar.
O camisa 7 ainda se tornou o 5º maior artilheiro dos Citizens na história do Campeonato Inglês. Com 65 gols, empatou com o irlandês Niall Quinn, que defendeu a equipe no início dos anos 90. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO CITY NO INGLÊS- Dados OGol
1º - Kun Aguero - 180 gols2º - Francis Lee - 111 golsColin Bell - 111 gols4º - Dennis Tueart - 86 gols5º - Sterling - 65 golsNiall Quinn - 65 gols7º - Yaya Touré - 62 gols8º - David White - 60 gols9º - David Silva - 59 golsNeil Young - 59 gols