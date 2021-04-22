Stênio revela conselhos de Sobis e fim da ansiedade em jogar pelo profissional do Cruzeiro

O atacante Stênio é uma jovem revelação do Cruzeiro que foi integrado ao profissional em 2020. Mas, com problemas físicos, pouco atuou, voltando à plenitude de sua forma em 2021. E, agora consegue encerrar a ansiedade que vinha tendo ao estar no grupo principal da Raposa. O jogador revelou conselhos do experiente Rafael Sobis, seu companheiro de ataque na Raposa. Stênio também afirmou que o time está confiante para o duelo contra o Patrocinense, domingo, 25 de abril, às 16h, no Mineirão. Só a vitória interessa ao time celeste para conseguir chegar às semifinais do Estadual. Confira o que Stênio disse no vídeo acima. Stênio celebra volta ao time do Cruzeiro após 2020 instável-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)