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Stefano Pioli vira a chave e mira duelo com a Inter de Milão na Copa da Itália: 'Campeonato à parte'

Técnico do Milan diz que é hora de focar na Copa da Itália e esquecer o Campeonato Italiano. Treinador relata 'má sorte', mas diz que não dá para escolher adversário...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:25
Crédito: Divulgação / Milan
Antes do clássico com a Inter de Milão, pela Copa da Itália, nesta terça-feira, o técnico Stefano Pioli disse que o duelo do Milan com a Nerazzurri será um "campeonato à parte". Para o treinador, é hora de esquecer o Campeonato Italiano, que os Rossoneros lideram, para focar no torneio eliminatório.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano
- É um campeonato à parte, para a qual é mais fácil se preparar porque é uma partida única. Sejam 90 minutos ou 120, é uma partida única. É outra competição, uma competição que, com certeza, nos importamos, mas o Campeonato Italiano será outra história. O próximo dérbi será daqui a um mês, com outras partidas importantes antes, então é só uma partida da Copa da Itália. São quartas de final, é importante, e tentaremos fazer o melhor possível.
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Pioli disse que o Milan não teve tanta sorte, mas que sua equipe fará o melhor para ir o mais longe possível na Copa da Itália.
- É claro que, como sempre, há adversários a enfrentar, um time perigoso, insidioso, mas nossa vontade é voltar a campo com uma atuação positiva. É uma competição com a qual nos importamos e, seguramente, faremos tudo para ir até o fim. Não fomos muito afortunados no sorteio, mas, se você quer vencer a Copa da Itália, tem que enfrentar todos. Faremos nosso melhor.

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