Stefano Pioli vira a chave e mira duelo com a Inter de Milão na Copa da Itália: 'Campeonato à parte'

Crédito: Divulgação / Milan

Antes do clássico com a Inter de Milão, pela Copa da Itália, nesta terça-feira, o técnico Stefano Pioli disse que o duelo do Milan com a Nerazzurri será um "campeonato à parte". Para o treinador, é hora de esquecer o Campeonato Italiano, que os Rossoneros lideram, para focar no torneio eliminatório.

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- É um campeonato à parte, para a qual é mais fácil se preparar porque é uma partida única. Sejam 90 minutos ou 120, é uma partida única. É outra competição, uma competição que, com certeza, nos importamos, mas o Campeonato Italiano será outra história. O próximo dérbi será daqui a um mês, com outras partidas importantes antes, então é só uma partida da Copa da Itália. São quartas de final, é importante, e tentaremos fazer o melhor possível.

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Pioli disse que o Milan não teve tanta sorte, mas que sua equipe fará o melhor para ir o mais longe possível na Copa da Itália.