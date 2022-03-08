Stefano Moretti faz alerta para mata-mata do Goiano: 'Agora é outro campeonato'

O Anápolis tem sido uma das gratas surpresas do Campeonato Goiano desta temporada. Com 20 pontos ganhos, o Galo terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha do estadual - ficando atrás apenas do Goiás, com 23.>Conheça e acompanhe o conteúdo do LANCE! no TikTokPensando nesse bom desempenho, o meia Stefano Moretti tratou de valorizar o feito. Contudo, o jogador de 28 anos de idade fez um alerta para a fase eliminatória onde ele considera ser uma espécie de "campeonato à parte".

– Realmente fizemos uma primeira fase muito boa, conseguimos manter um padrão de jogo, com isso os resultados foram aparecendo. Mas temos a consciência que agora é outro campeonato. A concentração é maior, o foco é maior, mas a humildade e o respeito aos adversários continuam a mesma. É isso que vamos levar para o mata-mata – afirmou.

Pelas quartas de final do Goiano, o Anápolis irá encarar o Iporá. Stefano Moretti espera um jogo complicado por se tratar de dois clubes tradicionais do interior. O meia destacou, também, a importância de conseguir um resultado positivo logo no primeiro jogo, disputado longe de seus domínios:

– Podemos esperar um jogo muito complicado. São duas equipes tradicionais do futebol goiano e tem tudo para ser dois grandes jogos. É de suma importância conseguirmos um bom resultado no primeiro jogo para trazermos uma vantagem para casa. Mas como ressaltei antes, não será nada fácil, mas com humildade e respeito vamos em busca de fazer um bom jogo nesse primeiro confronto.

Ipóra e Anápolis se enfrentam na próxima quarta-feira (9), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Ferreirão.