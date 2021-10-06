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Staff de Marquinhos Calazans promete acionar São Paulo na Justiça após rescisão de contrato

Tricolor terminou o vínculo com o atleta alegando justa causa. Representantes afirmam que rescisão é ilegal e que não houve acordo com o jogador para o distrato...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 13:24

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:24

Crédito: Marcello Fim/Ofotografico/Lancepress!
Após a rescisão de contrato de Marquinhos Calazans ser publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, os representantes do atleta pretendem abrir discussões judiciais para avaliar o distrato que, segundo o staff do jogador, foi realizado de maneira ilegal.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em nota divulgada pelos representantes, a demissão por justa causa alegada pelo Tricolor foi questionada. O staff de Marquinhos Calazans nega qualquer insubordinação por parte do atleta perante o São Paulo.
De acordo com os representantes, o motivo que deixou o jogador de fora das atividades da equipe é físico. O staff afirma que Marquinhos segue sem poder treinar com bola por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, da qual ainda não se recuperou completamente.
O São Paulo, porém, buscou a rescisão do contrato justamente após o atleta não ir comparecer ao clube para dar continuidade aos tratamentos para se recuperar desta lesão no joelho.
Em resposta à rescisão, os empresários afirmam que o distrato publicado pelo São Paulo é ilegal, pois não foi feito um acordo para encerrar o vínculo entre o clube e o jogador.Veja a nota publicada pelos empresários de Marquinhos Calazans:
- Em virtude das últimas notícias veiculadas na mídia informando sobre a publicação da rescisão do contrato de trabalho entre o atleta Marquinhos Calazans e o São Paulo Futebol Clube no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, na última sexta-feira, o atleta vem esclarecer o quanto segue:
1 - O atleta refuta de forma veemente a prática de qualquer ato de insubordinação enquanto vinculado ao clube;
2 - O atleta realizou o tratamento para recuperação da cirurgia a que foi submetido fora da estrutura do São Paulo Futebol Clube por expressa autorização de seu empregador;
3 - O São Paulo Futebol Clube jamais advertiu o atleta ou o convocou para terminar sua recuperação no clube, tendo simplesmente, de forma abrupta, o comunicado de seu desligamento por suposta justa causa, a qual será objeto de discussão judicial;
4 - O atleta não se encontra plenamente recuperado de sua cirurgia e apto à prática do futebol, tendo que realizar nova intervenção cirúrgica para que possa novamente desempenhar suas atividades;
5 - O desligamento do atleta pelo clube ocorreu de forma ilegal, sem ao menos considerar a situação de saúde do atleta no atual momento; e
6 - Não houve, até o momento presente, qualquer acordo entre o atleta e o São Paulo Futebol Clube quanto aos termos e condições da rescisão contratual e do acerto da dívida existente junto ao atleta.
MAB Gestão
Calazans chegou ao São Paulo em 2019, vindo do Fluminense, que ainda possui 30% dos direitos econômicos do jogador. O atleta assinou vínculo com o Tricolor paulista até o dia 30 de junho de 2022, mas teve o contrato rescindido após jogar apenas quatro partidas pelo clube.

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