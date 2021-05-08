Stade Rennais x PSG: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Neste domingo, o Stade Rennais recebe o Paris Saint-Germain no Roazhon Park, em Rennes, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), é vital para o time do PSG seguir na briga pelo título da França.

Veja a tabela do FrancêsO Stade Rennais, que ocupa a sétima colocação do Campeonato Francês com 54 pontos somados em 35 partidas. O objetivo da equipe é chegar na quinta posição, onde podem se classificar para a Liga Conferência Europeia e jogar uma competição continental.

- A vitória do Lille coloca uma pressão adicional sobre nós para vencermos amanhã a fim de diminuir a diferença. Esta vitória depende de nós, faltam apenas três jogos, e então teremos que ver se uma equipe perde algum ponto. É claro que não restam muitos jogos. Temos que vencer amanhã. É fundamental permanecermos na disputa pelo título - falou Pochettino, treinador do PSG.

A equipe do Paris Saint-Germain, que ocupa a segunda colocação, precisa da vitória para seguir na briga pelo título francês. Os quatro pontos de diferença para o Lille, líder com um jogo a mais, preocupam o time do PSG, que quer vencer.

- Não é fácil, mas somos profissionais. Nós temos que seguir em frente. Claro que estamos desiludidos porque a UEFA Champions League é muito importante para o clube e para os adeptos. Estivemos tão perto da final. Mas o mais importante é planejar o futuro e estar pronto porque ainda faltam três jogos e tudo é possível - disse Pochettino.FICHA TÉCNICASTADE RENNAIS X PSG - Campeonato Francês - 36ª rodada

Data e horário: 09/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: Roazhon Park, em Rennes (FRA)Árbitro: Ruddy BuquetAssistentes: Guillaume Debart e Julien AubeOnde assistir: One Football

STADE RENNAIS (Treinador: Bruno Genesio)Gomis; Traore, Da Silva, Aguerd e Maouassa; Grenier, Bourigeaud e Tait; Doku, Guirassy e Terrier.

Desfalques: Camavinga e N'Zonzi (suspensos); Martin e Truffert (lesionados).

PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Herrera, Danilo Pereira e Verratti; Di María, Neymar e Kean.