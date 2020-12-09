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SportsTech Brasil Summit terá agenda especial de atrações

Evento acontecerá em São Paulo, no dia 12 de dezembro...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 15:00
Crédito: SportsTech Brasil Summit( Divulgação
Inovação no esporte, empreendedorismo, tecnologia e networking. Esses são os principais pilares do SportsTech Brasil Summit 2020, evento que reunirá a indústria esportiva no dia 12 de dezembro, no Museu do Futebol, em São Paulo.
Organizada pela Brazil Sports Tech em parceria com o Museu do Futebol e Federação Paulista de Futebol, a segunda edição do Summit marcará o lançamento da São Paulo Tech Week, o maior festival de tecnologia e inovação da América Latina, e terá diversos atrativos como debates dos principais temas do esporte em 2020, apresentação de showcases, papo com investidores, entrevistas, ativações tecnológicas de parceiros e muitas atrações especiais.
Outra novidade desta edição será o Sports Matchmaking, uma plataforma digital que trará a oportunidade única de interação e networking com os principais nomes da gestão e inovação esportiva do país, durante três dias após a realização do evento. O Matchmaking, em oferecimento da Sportheca e parceiros do Summit, possibilitará a interação entre participantes e convidados, apresentação dos estandes dos patrocinadores, agendamento de reuniões, mentorias e bate-papos abertos. A plataforma será oferecida gratuitamente no dia do evento, mas para você acompanhar a agenda complementar, até o dia 16/12, é necessária a inscrição no Matchmaking através do site oficial.
As inscrições são válidas para assistir ao evento online. Elas não darão direito a assistir ao evento presencialmente. O local será restrito para convidados que participarão do evento, cumprindo todos os protocolos da COVID-19 exigidos pelo Museu do Futebol, seguindo orientações dos órgãos públicos de saúde.

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