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Sportsbet.io é apresentado pelo São Paulo com Denílson como embaixador e promessa de internacionalização

Com patrocínios ao redor do mundo, a Sportsbet.io tem ações e ativações planejadas junto do São Paulo e o acordo deve trazer benefícios ao sócio torcedor...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 15:27
Crédito: Reprodução/ Twitter
Nesta sexta-feira (9), o São Paulo apresentou, no Morumbi, o seu novo patrocinador máster, o site de apostas esportivas Sportsbet.io. A apresentação contou com o ídolo do clube, Denílson, como embaixador global da marca e elo de ligação entre o clube a empresa. Tido como o maior patrocínio da história do clube, o acordo promete internacionalizar o Tricolor e trazer muito dinheiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Com clubes como o Arsenal e o Southampton, da Inglaterra, entre os times patrocinados pelo Sportsbet.io, o contrato com o São Paulo é importante para o time voltar a crescer sua marca no exterior. O diretor executivo de marketing do clube, Eduardo Toni, falou sobre a possibilidade de internacionalização e possíveis ativações do Tricolor.
- Ter a Sportsbet.io como patrocinador máster do São Paulo faz parte da nossa estratégia de voltar a internacionalizar a marca e nada melhor do que ter um parceiro global para nos ajudar nesse de suporte. A gente tem sim muitos planos, muitas ativações pela frente para fazer, existe a possibilidade de jogos, de parcerias com outros clubes patrocinados por eles. Nos próximos meses serão anunciados projetos para o sócio torcedor, uma série de ações, de ativações que serão feitas entre a Sportsbet e o São Paulo - disse Eduardo Toni.
O diretor não falou sobre os valores do contrato, devido a uma cláusula do acordo entre as partes que não permite a divulgação de valores. O diretor, porém, afirmou que o patrocínio renderá ao São Paulo um quantia de oito dígitos, ou seja, dezenas de milhões de reais, e que os valores que circularam nas redes sociais são menores do que o acordado entre o clube e a empresa.O acordo tem duração até o final de 2024 e a empresa já estampará o uniforme do São Paulo na próxima partida do clube, neste sábado (10), às 19h, contra o Bahia, no Morumbi. A marca estará, também, na omoplata e nas costas do uniforme do time de futebol feminino e no time de basquete do clube.

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