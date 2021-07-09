Sportsbet.io é apresentado pelo São Paulo com Denílson como embaixador e promessa de internacionalização

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Nesta sexta-feira (9), o São Paulo apresentou, no Morumbi, o seu novo patrocinador máster, o site de apostas esportivas Sportsbet.io. A apresentação contou com o ídolo do clube, Denílson, como embaixador global da marca e elo de ligação entre o clube a empresa. Tido como o maior patrocínio da história do clube, o acordo promete internacionalizar o Tricolor e trazer muito dinheiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com clubes como o Arsenal e o Southampton, da Inglaterra, entre os times patrocinados pelo Sportsbet.io, o contrato com o São Paulo é importante para o time voltar a crescer sua marca no exterior. O diretor executivo de marketing do clube, Eduardo Toni, falou sobre a possibilidade de internacionalização e possíveis ativações do Tricolor.

- Ter a Sportsbet.io como patrocinador máster do São Paulo faz parte da nossa estratégia de voltar a internacionalizar a marca e nada melhor do que ter um parceiro global para nos ajudar nesse de suporte. A gente tem sim muitos planos, muitas ativações pela frente para fazer, existe a possibilidade de jogos, de parcerias com outros clubes patrocinados por eles. Nos próximos meses serão anunciados projetos para o sócio torcedor, uma série de ações, de ativações que serão feitas entre a Sportsbet e o São Paulo - disse Eduardo Toni.