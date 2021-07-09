Sportsbet.io é anunciado como novo patrocinador máster do São Paulo

Crédito: Sportsbet.io é o novo patrocinador máster do São Paulo (Divulgação/São Paulo FC

A espera pelo novo patrocinador máster do São Paulo acabou. O clube anunciou, nesta sexta-feira (9), o acerto com o site de apostas esportivas Sportsbet.io por um período de três anos e meio. O patrocínio, que é o maior da história do Tricolor, dura até o final de 2024.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo já utilizará o logo do site em seu uniforme neste sábado (10), na partida contra o Bahia, às 19h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na tarde desta sexta-feira (9), Às 14h30, será feita a apresentação oficial e uma coletiva de imprensa no estádio são-paulino, com a presença de Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo.

Além de estampar a parte frontal do uniforme do São Paulo, o Sportsbet.io também estará nas costas da camisa, acima do número dos atletas e estampará a omoplata e costas do time feminino e na equipe de basquete.

A marca terá, ainda, criação de conteúdos e plataformas digitais, ativações em um camarote do Morumbi, geração de oportunidades nos mercados da plataforma do site em eventos relacionados ao São Paulo.

O anúncio da parceria com o Sportsbet.io foi feito nas redes sociais, com vários vídeos de jogadores e ex-jogadores dando dicas sobre o site e, ao fim, o ídolo Denílson, também patrocinado pela marca, anunciando o acerto.

- Da minha parte, posso dizer que a expectativa é a melhor possível. Eu já estou com o Sportsbet.io há três anos e conheço de perto a seriedade e a competência deles para lidar com o que vem pela frente. Para mim, será uma honra fazer essa ponte e jogar junto com a torcida que eu sempre gostei e que sempre me abraçou. Ajudar a trazer para o Tricolor o maior acordo de patrocínio máster da história do clube, junto a uma empresa que eu confio, e estou junto todo esse tempo, é gratificante. Eu posso garantir que vem muita coisa bacana por aí - declarou Denílson no vídeo.Já o head de marketing do Sportsbet.io Justin Le Brocque, afirma que o acordo com o Tricolor deve abrir uma nova página na história do site quanto à sua expansão no Brasil e no mundo.

- O São Paulo é um daqueles poucos clubes do futebol brasileiro que você não precisa contextualizar quando fala sobre ele em qualquer canto do planeta. Criar uma parceria com uma instituição deste tamanho e desta representatividade significa um grande passo para o Sportsbet.io em nosso claro objetivo de proporcionar sempre o melhor para os nossos clientes, principalmente no território brasileiro. Temos certeza de que os dois lados vão ganhar muito com essa troca de experiências e também tenho convicção de que a torcida do São Paulo virá 'jogar junto' com a gente - comentou Justin Le Brocque.