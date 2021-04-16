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Sporting volta a vencer depois de dois empates seguidos e segue invicto no Português após 27 rodadas

Time de Rúben Amorim reencontra o caminho das vitórias após tropeços contra Moreirense e Famalicão e mantém folga em busca do título nacional...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 19:24
Crédito: Divulgação / Site oficial do Sporting
Segue o líder. Nesta sexta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Português, o Sporting foi até a cidade de Faro, no Algarve, para visitar o Farense e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Pedro Gonçalves e fez a equipe do Alvalade voltar a triunfar depois de dois empates consecutivos.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsMesmo jogando fora de casa, o Sporting dominou a etapa inicial e criou as melhores oportunidades. Já na reta final do primeiro tempo, o atacante Pedro Gonçalves marcou o único gol da partida. Após bola levantada na área e um bate e rebate, o camisa 28 dominou e bateu forte para inaugurar o marcador.
Na segunda etapa, as duas equipes saíram bastante para o jogo e ambas tiveram oportunidade de balançar as redes. Pelo lado do Sporting, o goleiro Adán fez pelo menos duas boas defesas. O goleiro Beto, do Farense, também evitou boa chance de Paulinho.
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Com o resultado, o Sporting chegou aos 69 pontos na liderança da competição e segue sem perder depois de 27 partidas. O Farense, com 22 pontos, é o vice-lanterna. Na próxima rodada, o Sporting encara o Belenenses, enquanto o Farense joga contra o Paços de Ferreira.
OUTRO JOGO DO DIA​Boavista 2 x 0 Paços de Ferreira

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