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Sporting vence o Rio Ave, mantém invencibilidade, e coloca a mão na taça do Campeonato Português

Vitória fora de casa do Sporting por 2 a 0 coloca vantagem de nove pontos da equipe para o Porto, que joga nesta quinta-feira...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 19:12
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Nesta quarta-feira, o Rio Ave recebeu o Sporting no Estádio dos Arcos, na cidade de Vila do Conde, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Português. O confronto terminou com vitória dos visitantes por 2 a 0, e Pedro Gonçalves e Paulinho marcaram os gols do jogo.
Veja a tabela do PortuguêsPÊNALTIAos 30 minutos da primeira etapa, o Sporting se apresentava como uma equipe forte no ataque, e foi ao campo ofensivo. Um pênalti em Nuno Mendes foi marcado pelo VAR, e a equipe visitante abriu o placar na cobrança de Pedro Gonçalves.
RIO SEM AVEDurante os 45 minutos iniciais da partida, as asas que deveriam vir da ave do Rio Ave não abriram, e o time da casa não foi capaz de oferecer perigo ao Sporting. Foram duas finalizações no primeiro tempo, e apenas uma foi à baliza.
AMPLIOUNa segunda etapa da partida desta quarta-feira, o Sporting foi quem conseguiu marcar. Aos 18 minutos do segundo tempo, o time visitante foi ao ataque, e o centroavante Paulinho foi o responsável por ampliar a vantagem do líder do campeonato.
SEM PERIGOO Rio Ave, durante a segunda etapa, não ofereceu perigo ao Sporting, assim como no primeiro tempo. O confronto no Estádio dos Arcos viu o time da casa perder até a chance mais clara, quando a defesa visitante estava perdida em um rebote. Com isso, o 2 a 0 manteve-se do placar.
SEQUÊNCIAO Rio Ave enfrenta o Santa Clara às 12h (de Brasília) da próxima terça-feira. O Sporting, por sua vez, enfrenta o Boavista às 16:30h (de Brasília) da próxima terça-feira.

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