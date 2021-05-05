Sporting vence o Rio Ave, mantém invencibilidade, e coloca a mão na taça do Campeonato Português

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Nesta quarta-feira, o Rio Ave recebeu o Sporting no Estádio dos Arcos, na cidade de Vila do Conde, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Português. O confronto terminou com vitória dos visitantes por 2 a 0, e Pedro Gonçalves e Paulinho marcaram os gols do jogo.

Veja a tabela do PortuguêsPÊNALTIAos 30 minutos da primeira etapa, o Sporting se apresentava como uma equipe forte no ataque, e foi ao campo ofensivo. Um pênalti em Nuno Mendes foi marcado pelo VAR, e a equipe visitante abriu o placar na cobrança de Pedro Gonçalves.

RIO SEM AVEDurante os 45 minutos iniciais da partida, as asas que deveriam vir da ave do Rio Ave não abriram, e o time da casa não foi capaz de oferecer perigo ao Sporting. Foram duas finalizações no primeiro tempo, e apenas uma foi à baliza.

AMPLIOUNa segunda etapa da partida desta quarta-feira, o Sporting foi quem conseguiu marcar. Aos 18 minutos do segundo tempo, o time visitante foi ao ataque, e o centroavante Paulinho foi o responsável por ampliar a vantagem do líder do campeonato.

SEM PERIGOO Rio Ave, durante a segunda etapa, não ofereceu perigo ao Sporting, assim como no primeiro tempo. O confronto no Estádio dos Arcos viu o time da casa perder até a chance mais clara, quando a defesa visitante estava perdida em um rebote. Com isso, o 2 a 0 manteve-se do placar.