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Sporting vence o Portimonense e abre 13 pontos de vantagem na liderança do Português

Turma do Alvalade marca duas vezes no primeiro tempo, segue invicta na competição nacional e caminha a passos largos para o título depois de 19 anos de jejum...
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Publicado em 

20 fev 2021 às 19:24

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 19:24

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Segue o líder. Na 20ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Portimonense e o time do Alvalade venceu por 2 a 0 para continuar invicto na competição nacional. Os gols foram marcados por Feddal e Nuno Santos, e levaram a equipe aos 54 pontos na tabela.
+ Veja a tabela do Campeonato Português Os donos da casa abriram o placar aos 26 minutos do primeiro tempo depois de falta sofrida por Nuno Mendes. Pedro Gonçalves levantou na área, Coates desviou de cabeça e Feddal completou. Quatro minutos depois a defesa do Portimonense errou, Nuno Santos ficou com a bola, invadiu a área e bateu no canto de Samuel para fazer o segundo.
Na etapa final, o Sporting continuou pressionando o Portimonense, mas não conseguiu balançar as redes. O time de Rúben Amorim chegou a ter boas oportunidades com Pedro Gonçalves e Jovane Cabral, porém sem o sucesso do primeiro tempo.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
Na próxima rodada do Campeonato Português, o Sporting encara o Porto, vice-líder da competição, fora de casa. O Portimonense, por sua vez, receberá o Marítimo.

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