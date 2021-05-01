Sporting vence o Nacional, mantém vantagem na liderança e segue invicto após 30 rodadas no Português

Crédito: CARLOS COSTA / AFP

Segue o líder. O Sporting venceu mais uma no Campeonato Português, manteve a vantagem na liderança da competição e ampliou a invencibilidade depois de 30 rodadas no torneio. Neste sábado, a Turma do Alvalade recebeu o Nacional e venceu por 2 a 0. Os gols foram de Feddal e Jovane Cabral.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsJogando em casa, o Sporting mandou na partidas desde os primeiros minutos, mas não conseguiu balançar as redes do time da Ilha da Madeira, que se defendeu bem ao longo da etapa inicial. Ao todo, foram oito finalizações do time lisboeta contra apenas duas do Nacional.

O roteiro se repetiu na etapa final, mas o Sporting conseguiu marcar aos 38 minutos, com o zagueiro Feddal. Nuno Santos levantou bola na área após pegar sobra e o defensor apareceu na pequena área para desviar. Nos acréscimos, Jovane Cabral definiu a vitória em cobrança de pênalti.

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