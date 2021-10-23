Sporting vence o Moreirense pela Primeira Liga, mas não assume liderança

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Sporting conseguiu uma vitória importante na Primeira Liga Portuguesa neste domingo. Jogando em casa, na cidade de Lisboa, a equipe venceu o Moreirense pelo placar de 1 a 0, com o único gol do confronto sendo marcado pelo zagueiro Sebastián Coates.Veja a tabela do Português

MARCOUNo início do confronto deste sábado, o Sporting conseguiu levar a melhor no setor ofensivo. A equipe da casa foi superior no ataque, e abriu o placar aos dezesseis minutos de jogo após assistência de Pablo Sarabia para o zagueiro Sebastián Coates.

PRESSÃOApós abrir o placar, o Sporting seguiu no ataque contra o Moreirense, e foi melhor do que os adversários. O time de Lisboa finalizou mais vezes que os visitantes, mas não conseguiu aumentar a vantagem durante o resto da primeira etapa.

ATAQUE X DEFESANa segunda etapa da partida, um cenário bastante parecido com o do primeiro tempo foi visto. O Sporting foi superior no ataque, e chegou a obter um total de 73% da posse de bola copntra 27% do Moreirense, mas o placar seguiu o mesmo.

BRIGA PELA LIDERANÇACom a vitória, o Sporting igualou a pontuação do Porto, primeiro colocado com os mesmos 23 pontos em nove jogos. Ainda assim, pelo saldo de gols, a equipe de Lisboa fica atrás. Os dois times ainda aguardam o resultado de Vizela x Benfica, neste domingo.