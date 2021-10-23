Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sporting vence o Moreirense pela Primeira Liga, mas não assume liderança

Com gol do zagueiro Sebastián Coates, Sporting somou mais três pontos na Primeira Liga, e iguala pontuação do Porto, líder provisório...

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2021 às 18:29
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O Sporting conseguiu uma vitória importante na Primeira Liga Portuguesa neste domingo. Jogando em casa, na cidade de Lisboa, a equipe venceu o Moreirense pelo placar de 1 a 0, com o único gol do confronto sendo marcado pelo zagueiro Sebastián Coates.Veja a tabela do Português
MARCOUNo início do confronto deste sábado, o Sporting conseguiu levar a melhor no setor ofensivo. A equipe da casa foi superior no ataque, e abriu o placar aos dezesseis minutos de jogo após assistência de Pablo Sarabia para o zagueiro Sebastián Coates.
PRESSÃOApós abrir o placar, o Sporting seguiu no ataque contra o Moreirense, e foi melhor do que os adversários. O time de Lisboa finalizou mais vezes que os visitantes, mas não conseguiu aumentar a vantagem durante o resto da primeira etapa.
ATAQUE X DEFESANa segunda etapa da partida, um cenário bastante parecido com o do primeiro tempo foi visto. O Sporting foi superior no ataque, e chegou a obter um total de 73% da posse de bola copntra 27% do Moreirense, mas o placar seguiu o mesmo.
BRIGA PELA LIDERANÇACom a vitória, o Sporting igualou a pontuação do Porto, primeiro colocado com os mesmos 23 pontos em nove jogos. Ainda assim, pelo saldo de gols, a equipe de Lisboa fica atrás. Os dois times ainda aguardam o resultado de Vizela x Benfica, neste domingo.
SEQUÊNCIAO Sporting enfrenta o Famalicão pela Taça da Liga nesta terça-feira, às 17:15h (de Brasília). O Moreirense, por sua vez, enfrenta o Paços de Ferreira pela Primeira Liga no dia 1º de novembro, às 18:15h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados