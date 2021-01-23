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Sporting vence o Braga, e é campeão da Taça da Liga de Portugal

Líderes do campeonato nacional vencem pelo placar mínimo e conquistam a competição pela terceira vez na história. Próximo compromisso será pelo Português, na terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 19:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 19:01

Crédito: CARLOS COSTA / AFP
O Sporting é tricampeão da Taça da Liga de Portugal. Neste sábado, a Turma do Alvalade bateu o Braga por 1 a 0, em Leiria, com gol de Pedro Porro, e ficou com o troféu pela terceira vez na sua história. O jogo foi disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsO primeiro tempo não foi tão emocionante, com os técnicos chamando a atenção. Tanto Rúben Amorim, do Sporting, como Carlos Carvalhal, do Braga, foram expulsos aos 33 minutos da etapa inicial. Antes ainda do intervalo, Pedro Porro recebeu passe na direita, bateu forte e rasteiro, e marcou o gol do jogo.
No segundo tempo, pressionado pelo placar adverso, o Braga se lançou ao ataque buscando o gol de empate. Os Guerreiros do Minho chegaram a colocar uma bola na trave, enquanto o Sporting apenas se defendeu. No fim, Pedro Gonçalves levou dois cartões amarelos e foi expulso.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
Sporting e Braga voltam a campo na próxima terça-feira, pelo Campeonato Português. O Sporting, que lidera a competição, encara o Boavista, fora de casa, enquanto o Braga, que está em quarto lugar, pega o Gil Vicente, em casa.

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