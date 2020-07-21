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futebol

Sporting tropeça em casa e fica no empate com o Vitória de Setúbal

Leões vêem o terceiro lugar ameaçado na última rodada do Campeonato Português...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 20:06

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 20:06

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Pela 33ª rodada do Campeonato Português, o Sporting ficou no empate com o Vitória de Setúbal por 0 a 0. Com o resultado, os Leões vêem o terceiro lugar da competição ameaçado.
TROPEÇO PODE CUSTAR CAROApesar do terceiro lugar, o Sporting não faz grandes atuações. Com o empate, os Leões podem perder a colocação na última rodada. Caso não vençam o Benfica no sábado e o Braga triunfe sobre o Porto, perderiam o lugar direto na fase de grupos da Liga Europa.
"ÔNIBUS ESTACIONADO"O Vitória de Setúbal implementou uma retranca na partida que deu resultado. Enquanto o Sporting finalizou 13 vezes, os visitantes chutaram apenas três vezes no gol adversário.
AMEAÇADOO empate também não foi bom para o Vitória de Setúbal. Com 31 pontos, ocupa a 16ª colocação, apenas a um ponto de vantagem da zona de rebaixamento. Precisam vencer a próxima partida contra o Benelenses ou torcer para que o Portimonense não vença o Aves.

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