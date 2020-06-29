Sporting se interessa por Danilo Barbosa, atualmente no Nice

O meio-campista Danilo Barbosa, do Nice, está sendo cogitado no Sporting para a próxima temporada, de acordo com o jornal “A Bola”. Os Leões acreditam que o valor de mercado do brasileiro será acessível, além do fato de já conhecer o futebol no país por ter tido passagens pelo Braga e Benfica. Segundo o “Transfermarkt”, o passe do atleta está avaliado em 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões).
A equipe portuguesa já vem sofrendo perdas no setor de meio de campo, como a saída de Bruno Fernandes. No entanto, outros nomes, como o de Wendel, também são cogitados para deixar o clube em breve, além da aposentadoria de Mathieu. Na atual temporada pelo Nice, Danilo atuou tanto como volante, sua posição de origem, mas na zaga, ao lado do compatriota Dante.
A versatilidade, a experiência e o progresso do jovem de 24 anos que está desde os 18 na Europa contam a favor do atleta para ser cogitado em clubes grandes do Velho Continente. Ainda não há nenhuma proposta oficial, mas as especulações já começam a rondar a rotina do atleta.E MAIS:Barcelona oficializa venda de Arthur à JuventusTorcida do Zenit 'transforma' vírus em bola de futebol com mosaico 3DNathan Ake vira opção no mercado para a zaga do Manchester CityTottenham prepara oferta por Lucas Vazquez, do Real Madrid E MAIS: