Sporting sai atrás no placar, vira, e vence bem o Belenenses no Português

GOL E HOMENAGEMO zagueiro Sebastián Coates empatou a partida aos 21 minutos. O camisa 20 Gonzalo Plata cobrou escanteio na medida e defensor uruguaio subiu para testar e empatar o jogo. Na comemoração, o jogador pegou a camisa 22, que era usada por Jérémy Mathieu e homenageou o atleta, que decidiu se aposentar nesta semana após sofrer uma lesão. Todos os jogadores do Sporting atuaram com o nome do francês às costas da camisa.Coates homenageando o francês Mathieu (Foto: JOSÉ SENA GOULÃO / AFP)FECHANDO A CONTAAinda no primeiro tempo, o Sporting conseguiu a virada e também ampliou o marcador. Ambos os gols foram de Jovane Cabral, destaque do time alviverde. O primeiro foi num belo voleio, após cruzamento de Ristovski pela direita. O segundo foi de pênalti, nos acréscimos da primeira etapa.E MAIS:Futebol na França volta no fim de julho e Campeonato Francês começa em agostoQuique Setién diz que Arthur 'não é o primeiro jogador a não corresponder às expectativas'Athirson analisa possível ida de Arthur para a JuventusApós pedido de torcedores para um contrato vitalício, Klopp brinca: 'Uma hora não vão querer me ver mais' E MAIS: