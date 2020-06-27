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futebol

Sporting sai atrás no placar, vira, e vence bem o Belenenses no Português

Com jogo marcado por homenagens ao ex-zagueiro Mathieu, que decidiu se aposentar nesta semana, clube de Lisboa vence e volta a ficar em terceiro lugar na competição...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 21:00
Crédito: JOSÉ SENA GOULÃO / AFP
No encerramento da 28ª rodada do Campeonato Português, o Sporting visitou o Belenenses e venceu por 3 a 1, nesta sexta-feira. Licá abriu o placar para os donos da casa no Estádio do Restelo. O zagueiro uruguaio Coates empatou e Jovane Cabral, duas vezes, marcou para o time do Alvalade.
+ VEJA A TABELA DO PORTUGUÊS
SUSTO NO INÍCIOO time da casa conseguiu abrir o placar logo com nove minutos de jogo, com o atacante Licá. O Belenenses apertou a saída de bola do Sporting e após erro de Quaresma, Nilton Varela cruzou para o camisa 7 chegar de carrinho e desviar para o fundo das redes.
GOL E HOMENAGEMO zagueiro Sebastián Coates empatou a partida aos 21 minutos. O camisa 20 Gonzalo Plata cobrou escanteio na medida e defensor uruguaio subiu para testar e empatar o jogo. Na comemoração, o jogador pegou a camisa 22, que era usada por Jérémy Mathieu e homenageou o atleta, que decidiu se aposentar nesta semana após sofrer uma lesão. Todos os jogadores do Sporting atuaram com o nome do francês às costas da camisa.Coates homenageando o francês Mathieu (Foto: JOSÉ SENA GOULÃO / AFP)FECHANDO A CONTAAinda no primeiro tempo, o Sporting conseguiu a virada e também ampliou o marcador. Ambos os gols foram de Jovane Cabral, destaque do time alviverde. O primeiro foi num belo voleio, após cruzamento de Ristovski pela direita. O segundo foi de pênalti, nos acréscimos da primeira etapa.E MAIS:Futebol na França volta no fim de julho e Campeonato Francês começa em agostoQuique Setién diz que Arthur 'não é o primeiro jogador a não corresponder às expectativas'Athirson analisa possível ida de Arthur para a JuventusApós pedido de torcedores para um contrato vitalício, Klopp brinca: 'Uma hora não vão querer me ver mais' E MAIS:

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