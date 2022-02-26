Sporting sai atrás mas consegue o empate contra o Marítimo pelo Campeonato Português

O Sporting ficou no empate com o Marítimo por 1 a 1 pela 24ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, os Leões seguem na vice-liderança, seis pontos atrás do Porto. Enquanto isso, o Marítimo fica na nona colocação.MARÍTIMO NA FRENTE!O Sporting controlou as ações do jogo, mas quem abriu o placar foi o Marítimo. Logo no início, aos cinco minutos, Xadas aproveitou o erro da defesa adversária e marcou para o Marítimo.
TUDO IGUAL!O domínio do Sporting na partida prevaleceu e a equipe empatou. Aos 38 minutos da primeira etapa, Matheus Reis recebeu dentro da área e rolou para Slimani marcar para o Sporting.
SEQUÊNCIAO Marítimo volta a campo somente no próximo domingo para enfrentar o Moreirense, pelo Campeonato Português. Enquanto o Sporting joga no meio de semana contra o Porto pela semifinal da Taça de Portugal.