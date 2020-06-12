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futebol

Sporting recebe Paços Ferreira no Campeonato Português

Duelo acontece no Estádio José Alvalade,em jogo válido para 26ª rodada da Primeira Liga, na próxima sexta-feira, às 17h15,...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 23:07

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 23:07

Crédito: HUGO DELGADO / AFP
Sporting e Paços Ferreira se enfrentam no Estádio José Alvalade,em jogo válido para 26ª rodada da Primeira Liga, na próxima sexta-feira, às 17h15, pelo Campeonato Português.
O Sporting vem de um empate contra o Vitória Guimarães e o Paços Ferreira de uma vitória, fora de casa, contra o Rio Ave.
Depois de 13 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, o Sporting está na 4ª posição, tendo conquistado 42 pontos e segue na perseguição ao Braga, que tem três pontos a mais. O Paços Ferreira está na 16ª posição, tendo conquistado 22 pontos. E MAIS:

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