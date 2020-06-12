Sporting recebe Paços Ferreira no Campeonato Português

Crédito: HUGO DELGADO / AFP

Sporting e Paços Ferreira se enfrentam no Estádio José Alvalade,em jogo válido para 26ª rodada da Primeira Liga, na próxima sexta-feira, às 17h15, pelo Campeonato Português.

O Sporting vem de um empate contra o Vitória Guimarães e o Paços Ferreira de uma vitória, fora de casa, contra o Rio Ave.