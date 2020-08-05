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futebol

Sporting quer a contratação de Lyanco para próxima temporada

Brasileiro revelado pelo São Paulo está no Torino, mas não vem sendo aproveitado na equipe. Sporting vai conversar com time italiano para chegar em acordo financeiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 10:01

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 10:01

Crédito: AFP
O Sporting busca a contratação de dois zagueiros para a próxima temporada e um deles é o brasileiro Lyanco, que atua no Torino, de acordo com o jornal “A Bola”. A primeira sondagem foi feita no início desta semana em que os italianos deixaram claro que querem entre 10 a 15 milhões de euros (R$ 62 milhões a R$ 94 milhões) pelo defensor.
Os valores estão acima do pretendido pelos Leões, mas as conversas por negociações devem seguir, uma vez que o brasileiro é bem referenciado pelo técnico Rúben Amorim. O treinador quer reforçar o sistema que conta também com Coates e Eduardo Quaresma, mas sofreu com a aposentadoria de Mathieu.
Lyanco foi revelado pelo São Paulo, atua na Seleção Brasileira sub-23 e tem contrato com a equipe italiana até 2024, mas não foi muito aproveitado na última temporada. O brasileiro participou apenas de 18 jogos contando Campeonato Italiano e Copa da Itália e uma mudança pode ser boa para todas as partes envolvidas.

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