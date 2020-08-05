Sporting quer a contratação de Lyanco para próxima temporada

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O Sporting busca a contratação de dois zagueiros para a próxima temporada e um deles é o brasileiro Lyanco, que atua no Torino, de acordo com o jornal “A Bola”. A primeira sondagem foi feita no início desta semana em que os italianos deixaram claro que querem entre 10 a 15 milhões de euros (R$ 62 milhões a R$ 94 milhões) pelo defensor.

Os valores estão acima do pretendido pelos Leões, mas as conversas por negociações devem seguir, uma vez que o brasileiro é bem referenciado pelo técnico Rúben Amorim. O treinador quer reforçar o sistema que conta também com Coates e Eduardo Quaresma, mas sofreu com a aposentadoria de Mathieu.