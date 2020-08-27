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futebol

Sporting pediu informações e busca contratação de José Callejón

Atacante espanhol terminou o contrato com o Napoli e deve trocar de clube...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 10:10
Crédito: Valery Hache / AFP
José Callejón se tornou a prioridade do Sporting. De acordo com o "A BOLA", os portugueses buscam a contratação do atacante espanhol, que terminou seu contrato com o Napoli após sete temporadas. O futuro mais certo para Callejón é um retorno à Espanha. O Villareal aparece como o favorito, mas ainda não existe nenhum acordo fechado.
O atacante espanhol é o alvo prioritário para a direção do Sporting, mas como recebe um alto salário, avaliam a possibilidade financeira. Além disso, ele daria a experiência que Rubén Amorim solicitou.

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