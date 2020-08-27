Sporting pediu informações e busca contratação de José Callejón

José Callejón se tornou a prioridade do Sporting. De acordo com o "A BOLA", os portugueses buscam a contratação do atacante espanhol, que terminou seu contrato com o Napoli após sete temporadas. O futuro mais certo para Callejón é um retorno à Espanha. O Villareal aparece como o favorito, mas ainda não existe nenhum acordo fechado.