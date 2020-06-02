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Sporting não terá Wendel no jogo da volta do futebol português

Meia brasileiro sente lesão no joelho direito e desfalca o time de Ruben Amorim no duelo desta  quinta-feira conta o Vitória de Guimarães...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 23:24

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 23:24

Crédito: Wendel, meia do Sporting (de verde, não se recupera das dores no joelho e não enfrentará o Guimarães (AFP)
Rubem Amorim, treinador do Sporting, tem um problema para a partida desta quinta-feira, contra o Vitória de Guimarães, na volta do futebol em Portugal após a paralisação por causa da Covid-19. O meia brasileiro Wendel, com dores no joelho direito, não participou do treinamento desta segunda-feira e está vetado para o duelo. Com isso, o treinador espera realizar testes nesta terça-feira para definir quem será o substituto.
Esta será apenas a segunda partida de Ruben Amorim no comando do Sporting. Dias antes da interrupção do campeonato, na primeira semana de março, o clube lisboeta aceitou pagar 10 milhões de euros ao Sporting de Braga, como multa, para contratá-lo. Foi uma surpresa, já que o ex-jogador Ruben Amorim, que tem apenas 35 anos, fazia no clube bracarense a sua primeira temporada como treinador. E com um detalhe: havia comandado o Braga em apenas 13 partidas (mas levantou um caneco, o da Copa da Liga de Portugal, batendo o Porto na decisão).
Ruben, como jogador, fez muito sucesso no Benfica, clube que defendeu de 2008 a 2016, ganhando dez títulos). Ele, inclusive, foi considerado um aprendiz de Jorge Jesus na época que foi jogador comandando pelo atual comandante do Flamengo, pois já era considerado um estudioso em táticas.E MAIS:Rescisão de Fred com Cruzeiro é publicada no BIDPaquetá recusa proposta de clube italiano, segundo jornalConfira o ranking dos clubes brasileiros no Tik TokO dia do mercado: Fluminense confirma retorno de Fred, treinador... E MAIS:

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