Sporting não terá Wendel no jogo da volta do futebol português

Crédito: Wendel, meia do Sporting (de verde, não se recupera das dores no joelho e não enfrentará o Guimarães (AFP)

Rubem Amorim, treinador do Sporting, tem um problema para a partida desta quinta-feira, contra o Vitória de Guimarães, na volta do futebol em Portugal após a paralisação por causa da Covid-19. O meia brasileiro Wendel, com dores no joelho direito, não participou do treinamento desta segunda-feira e está vetado para o duelo. Com isso, o treinador espera realizar testes nesta terça-feira para definir quem será o substituto.

Esta será apenas a segunda partida de Ruben Amorim no comando do Sporting. Dias antes da interrupção do campeonato, na primeira semana de março, o clube lisboeta aceitou pagar 10 milhões de euros ao Sporting de Braga, como multa, para contratá-lo. Foi uma surpresa, já que o ex-jogador Ruben Amorim, que tem apenas 35 anos, fazia no clube bracarense a sua primeira temporada como treinador. E com um detalhe: havia comandado o Braga em apenas 13 partidas (mas levantou um caneco, o da Copa da Liga de Portugal, batendo o Porto na decisão).