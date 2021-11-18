Sporting marca no fim e bate o Varzim pela Taça de Portugal

O Sporting venceu o Varzim pela Taça de Portugal nesta terça-feira pelo placar de 2 a 1. Com dois gols de Pedro Gonçalves para a equipe de Lisboa e de Heliardo para o Varzim, o Sporting conseguiu avançar para as quartas de final da competição.ABRIU O PLACARApós uma primeira etapa sem muitas emoções, o Sporting conseguiu sair na frente do placar no segundo tempo. O primeiro gol do jogo foi marcado aos 22 minutos, com o meio-campista colocando a bola para dentro da rede pro time da casa.

TUDO IGUALO Varzim chegou ao gol de empate após o Sporting marcar o seu primeiro gol, e encontrou a chance de deixar tudo igual aos 34 minutos em cobrança de pênalti. Ao bater, Heliardo colocou a bola no gol, empatando o jogo para o Varzim.

VITÓRIAO empate levaria o jogo para a prorrogação, mas o Sporting tratou de resolver dentro dos 90 minutos. Aos 43 minutos do segundo tempo, a equipe da casa encontrou uma oportunidade de marcar no pênalti, e Pedro Gonçalves levou a vitória do Sporting.

QUARTAS DE FINALCom a vitória, o Sporting classificou-se para as quartas de final da Taça de Portugal, e aguarda o resultado de seus adversários.