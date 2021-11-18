Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sporting marca no fim e bate o Varzim pela Taça de Portugal

Com gol de pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, Sporting garantiu vitória contra o Varzim em jogo da Taça...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 19:19

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 19:19

O Sporting venceu o Varzim pela Taça de Portugal nesta terça-feira pelo placar de 2 a 1. Com dois gols de Pedro Gonçalves para a equipe de Lisboa e de Heliardo para o Varzim, o Sporting conseguiu avançar para as quartas de final da competição.ABRIU O PLACARApós uma primeira etapa sem muitas emoções, o Sporting conseguiu sair na frente do placar no segundo tempo. O primeiro gol do jogo foi marcado aos 22 minutos, com o meio-campista colocando a bola para dentro da rede pro time da casa.
TUDO IGUALO Varzim chegou ao gol de empate após o Sporting marcar o seu primeiro gol, e encontrou a chance de deixar tudo igual aos 34 minutos em cobrança de pênalti. Ao bater, Heliardo colocou a bola no gol, empatando o jogo para o Varzim.
VITÓRIAO empate levaria o jogo para a prorrogação, mas o Sporting tratou de resolver dentro dos 90 minutos. Aos 43 minutos do segundo tempo, a equipe da casa encontrou uma oportunidade de marcar no pênalti, e Pedro Gonçalves levou a vitória do Sporting.
QUARTAS DE FINALCom a vitória, o Sporting classificou-se para as quartas de final da Taça de Portugal, e aguarda o resultado de seus adversários.
Crédito: SportingvenceuoVarzimpor2a1(Foto:PatriciadeMeloMoreira/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados