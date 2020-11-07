Sporting goleia o Vitória de Guimarães e se isola na liderança do Português; veja resultados de sábado

Três partidas da 7ª rodada movimentaram o sábado de Campeonato Português. Na mais esperada delas, o líder Sporting manteve a boa fase e goleou o 5º colocado Vitória de Guimarães por 4 a 0. Com o resultado, o clube de Lisboa chegou à quarta vitória consecutiva e ao sexto triunfo em sete jogos. Dessa forma, os Leões se isolaram na liderança da competição, com 19 pontos.O grande destaque da vitória do Sporting foi o meia Pedro Gonçalves, autor de dois gols na partida. Antes de balançar as redes, o meia português já havia dado assistência para Nuno Santos abrir o placar aos 11 minutos de jogo. Aos 29 do segundo tempo, Jovane Cabral marcou o quarto, com assistência do brasileiro Matheus Nunes, e fechou o placar.

Mais cedo, no primeiro jogo do dia, o Tondela recebeu o Santa Clara e venceu por 2 a 0, com gols de Salvador Agra e Mario González. Com o resultado, o clube se recuperou da goleada sofrida para o Sporting na última rodada e subiu cinco posições na tabela, chegando ao 11º lugar, com oito pontos. Já o Santa Clara fica na 7ª posição, com 10 pontos conquistados.​​Na outra partida do sábado, o Famalicão recebeu o Marítimo e voltou a vencer no Português após quatro rodadas. Mas o 2 a 1 não foi fácil. Os visitantes saíram na frente com o atacante Joel, ex-Cruzeiro, e o Famalicão conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Babic e Valenzuela. Agora com 10 pontos, o Famalicão saltou seis posições na tabela, chegando ao 9º lugar. O Marítimo, por sua vez, não vive boa fase e fica em 14º, com sete pontos.