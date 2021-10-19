Sporting goleia o Besiktas e soma primeiros pontos na Champions

O Sporting goleou o Besiktas por 4 a 1 nesta terça-feira, no Besiktas Park, em Istambul (TUR), e alcançou os primeiros três pontos pelo Grupo C da Liga dos Campeões.Os gols foram marcados por Coates (duas vezes), Sarabia e Paulinho. Pelo lado turco, Cyle Larin deixou o dele. Nos acréscimos, o brasileiro Alex Teixeira ainda fez um golaço que diminuiria a diferença, mas ó árbitro de vídeo marcou impedimento.
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Após duas derrotas, para o Ajax (5 a 1) e o Borussia Dortmund (1 a 0), o time comandado por Rúben Amorim agora mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga nas oitavas de final. O Sporting chegou à terceira posição do Grupo C, o que ao menos garante vaga na Liga Europa, enquanto os turcos amargam a lanterna, sem pontuar. Ajax e Borussia brigam pela liderança nesta terça.