Sporting goleia o Besiktas e soma primeiros pontos na Champions

Crédito: Ozan KOSE / AFP

O Sporting goleou o Besiktas por 4 a 1 nesta terça-feira, no Besiktas Park, em Istambul (TUR), e alcançou os primeiros três pontos pelo Grupo C da Liga dos Campeões.Os gols foram marcados por Coates (duas vezes), Sarabia e Paulinho. Pelo lado turco, Cyle Larin deixou o dele. Nos acréscimos, o brasileiro Alex Teixeira ainda fez um golaço que diminuiria a diferença, mas ó árbitro de vídeo marcou impedimento.

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