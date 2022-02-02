Sporting goleia Belenenses e diminui distancia para o Porto na Liga NOS

Pressionado pela vitória do Porto na última terça-feira, o Sporting entrou em campo nesta quarta e goleou o lanterna Belenenses. Fora de casa, os Leões venceram por 4 a 1, com Sarabia, Pedro Porro e Paulinho, duas vezes. Abel Camará diminuiu para os anfitriões. Com o resultado, a equipe de Ruben Amorim chegou aos 50 pontos e diminuiu a vantagem para os Dragões para seis pontos.
O Sporting começou a goleada logo aos 11 minutos, com Paulinho. O atacante recebeu passe de Sarabia, saiu na cara do goleiro e só tocou no canto para abrir o placar. Seis minutos depois, Ugante tocou para Pedro Porro que arriscou de fora da área e acertou o canto de Álvaro Ramalho. Quatro minutos depois, o Belenenses diminuiu, em golaço de Abel Camará, mas a reação parou por ali.
Ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, Nuno Santos cruzou rasteiro para Sarabia, que completou para o fundo do gol. Logo com dois minutos na etapa final, o Sporting transformou a vitória em goleada, com outro gol de Paulinho. Pedro Porro cruzou na cabeça do atacante, que marcou o quarto. A partir dali, os Leões tiraram o pé do acelerados e administrou o resultado até o apito final.