Sporting fica na frente do placar duas vezes, mas cede empate ao Vitória de Guimarães na volta do Português

Crédito: HUGO DELGADO / AFP

Mais um jogo agitou a quinta-feira na primeira rodada após a volta do Campeonato Português. Em Guimarães, o Vitória de Guimarães recebeu o Sporting e as equipes empataram em 2 a 2. João Teixeira e Edwards marcaram para os donos da casa e Sporar, duas vezes, fez para o Sporting.

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FALHA DE UM LADO...O Sporting abriu o placar 18 minutos do primeiro tempo, com o atacante Sporar. Acuña lançou do campo de defesa e o goleiro Douglas Jesus, do Vitória, saiu da área para tentar dominar e sair jogando como líbero. Sporar foi esperto, desarmou o guarda-redes, e só teve o trabalho de empurrar para o gol.

... FALHA DO OUTRO​Aos 31 minutos, o efeito se repetiu, só que do outro lado. Luis Maximiano, goleiro do Sporting, tentou sair jogando e entregou a bola nos pés de Joseph Amoah, que dominou e tocou para João Teixeira empurrar para o gol e empatar a partida.

AUXÍLIO DO VARO atacante Sporar, em grande dia, voltou a marcar aos nove minutos do segundo tempo. Depois de linda bola enfiada nas costas da marcação por Jeovane Cabral, o camisa 90 driblou o goleiro e marcou o gol. O bandeirinha, no entanto, marcou impedimento equivocadamente e o VAR confirmou o gol.

OUTRO EMPATEO Vitória de Guimarães foi valente e novamente buscou o empate. Aos 22 minutos do segundo tempo, Davidson tentou marcar de fora da área. A bola explodiu na marcação e sobrou para Marcus Edwards dentro da área. O camisa 23 teve calma para tirar do goleiro e dar números finais à partida.