Sporting fica na frente do placar duas vezes, mas cede empate ao Vitória de Guimarães na volta do Português

Mais um jogo agitou a quinta-feira na primeira rodada após a volta do Campeonato Português. Em Guimarães, o Vitória de Guimarães recebeu o Sporting e as equipes empataram em 2 a 2. João Teixeira e Edwards marcaram para os donos da casa e Sporar, duas vezes, fez para o Sporting.
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FALHA DE UM LADO...O Sporting abriu o placar 18 minutos do primeiro tempo, com o atacante Sporar. Acuña lançou do campo de defesa e o goleiro Douglas Jesus, do Vitória, saiu da área para tentar dominar e sair jogando como líbero. Sporar foi esperto, desarmou o guarda-redes, e só teve o trabalho de empurrar para o gol.
... FALHA DO OUTROAos 31 minutos, o efeito se repetiu, só que do outro lado. Luis Maximiano, goleiro do Sporting, tentou sair jogando e entregou a bola nos pés de Joseph Amoah, que dominou e tocou para João Teixeira empurrar para o gol e empatar a partida.
AUXÍLIO DO VARO atacante Sporar, em grande dia, voltou a marcar aos nove minutos do segundo tempo. Depois de linda bola enfiada nas costas da marcação por Jeovane Cabral, o camisa 90 driblou o goleiro e marcou o gol. O bandeirinha, no entanto, marcou impedimento equivocadamente e o VAR confirmou o gol.
OUTRO EMPATEO Vitória de Guimarães foi valente e novamente buscou o empate. Aos 22 minutos do segundo tempo, Davidson tentou marcar de fora da área. A bola explodiu na marcação e sobrou para Marcus Edwards dentro da área. O camisa 23 teve calma para tirar do goleiro e dar números finais à partida.
CURIOSADEOntem, no primeiro dia de volta do futebol português, apenas equipes mandantes venceram nos dois jogos que foram realizados. O Portimonense bateu o Gil Vicente por 1 a 0 e o Famalicão venceu o Porto por 2 a 1. Hoje, no segundo dia de futebol na Terrinha, apenas empates nos três jogos realizados. Marítimo e Vitória de Setúbal empataram em 1 a 1 e Benfica e Tondela ficaram no 0 a 0.E MAIS:O dia do mercado: Vasco recebe proposta por Marrony, Werner cobiçado na Inglaterra, Barcelona mira Aubameyang…Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisFifa anuncia novas datas de janelas de transferência para 2020-21Khedira revela sonho de conquistar a Liga dos Campeões pela JuventusNa volta do futebol português, brasileiro se destaca no Portimonense E MAIS: