Sporting estreia com boa vitória no Campeonato Português

Crédito: Coates fez um dos gols do Sporting na vitória sobre o Paços de Ferreira (AFP

O Sporting estreou no Campeonato Português 2020-21 neste domingo com vitória. Fora de casa, derrotou o Paços de Ferreira por 2 a 0, gols de Jovane Cabral, de pênalti no primeiro tempo, e Coates, na etapa final.

O time sportinguista estreou somente neste fim de semana em razão de o seu jogo com o Gil Vicente, pela primeira rodada, ter sido adiado. O motivo foi que 11 jogadores do Gil e oito do Sporting deram positivo para o exame da Covid-19 (o Gil jogou neste domingo e também estreou com vitória: 1 a 0 no Portimonense).