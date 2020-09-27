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futebol

Sporting estreia com boa vitória no Campeonato Português

Após ter o seu jogo na rodada 1  da Liga Portuguesa adiado, Leões foram a campo neste domingo e bateram o Paços de Ferreira, fora de casa...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 20:18
Crédito: Coates fez um dos gols do Sporting na vitória sobre o Paços de Ferreira (AFP
O Sporting estreou no Campeonato Português 2020-21 neste domingo com vitória. Fora de casa, derrotou o Paços de Ferreira por 2 a 0, gols de Jovane Cabral, de pênalti no primeiro tempo, e Coates, na etapa final.
O time sportinguista estreou somente neste fim de semana em razão de o seu jogo com o Gil Vicente, pela primeira rodada, ter sido adiado. O motivo foi que 11 jogadores do Gil e oito do Sporting deram positivo para o exame da Covid-19 (o Gil jogou neste domingo e também estreou com vitória: 1 a 0 no Portimonense).
No jogo deste domingo, o Sporting foi sempre superior e o triunfo totalmente justo. Os lisboetas, com três pontos, fecha a rodada na quinta posição. O Paços tem um ponto e ocupa a posição 14.

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