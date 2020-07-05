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futebol

Sporting esperar manter boa fase e garantir vaga na Liga Europa

Leões podem abrir 11 pontos de diferença para o Rio Ave e garantir virtualmente vaga na próxima edição de competição continental caso vença o Moreirense fora de casa...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 17:37

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 17:37
Crédito: MARIO CRUZ / AFP
O Sporting viaja para encarar o Moreirense nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), e busca ficar próximo de garantir uma vaga na próxima Liga Europa caso vença o adversário. Os Leões estão invictos desde o retorno do Campeonato Português e vem de quatro vitórias seguidas, enquanto o rival ocupa a 8ª colocação e não tem ambições na competição.
O técnico Rúben Amorim afirmou que essa sequência deve ser normal para um clube da grandeza do Sporting, mas fez questão de elogiar o rival da 30ª rodada.
- Isso é a vida normal de um time grande e é assim que tem que ser. Me lembro de campeões nacionais que perderam apenas um jogo e o plantel tem que ter noção disso. O Moreirense é uma excelente equipe, com um excelente treinador e organizada defensivamente. O Sporting está preparado. Vai ser uma luta, mas um jogo bom.
O comandante também já fez projeção para a próxima temporada e imagina disputar o título com Porto e Benfica.
- Matematicamente ainda é possível, mas o Sporting não será campeão este ano. Temos que ter noção do ponto em que está o clube, mas não deixamos de ter objetivos e estamos em um bom caminho.
Caso vença a partida fora de casa, o Sporting pode abrir 11 pontos de vantagem para o Rio Ave, que ocupa a 5ª colocação, faltando apenas quatro jogos para o fim do Campeonato Português. A equipe também pode voltar a ter cinco pontos de diferença para o Braga, que venceu no último sábado, para consolidar o 3º lugar.

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