Sporting esperar manter boa fase e garantir vaga na Liga Europa

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O Sporting viaja para encarar o Moreirense nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), e busca ficar próximo de garantir uma vaga na próxima Liga Europa caso vença o adversário. Os Leões estão invictos desde o retorno do Campeonato Português e vem de quatro vitórias seguidas, enquanto o rival ocupa a 8ª colocação e não tem ambições na competição.

O técnico Rúben Amorim afirmou que essa sequência deve ser normal para um clube da grandeza do Sporting, mas fez questão de elogiar o rival da 30ª rodada.

- Isso é a vida normal de um time grande e é assim que tem que ser. Me lembro de campeões nacionais que perderam apenas um jogo e o plantel tem que ter noção disso. O Moreirense é uma excelente equipe, com um excelente treinador e organizada defensivamente. O Sporting está preparado. Vai ser uma luta, mas um jogo bom.

O comandante também já fez projeção para a próxima temporada e imagina disputar o título com Porto e Benfica.

- Matematicamente ainda é possível, mas o Sporting não será campeão este ano. Temos que ter noção do ponto em que está o clube, mas não deixamos de ter objetivos e estamos em um bom caminho.