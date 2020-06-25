Sporting enfrenta Benelenses para permanecer na terceira colocação

Pela 28ª rodada do Campeonato Português, o Sporting visita o Benelenses nesta sexta-feira (26), às 15h15. Em caso de vitória, os Leões se garantirão na terceira colocação da competição.
FALA, PROFESSOR"Temos sistemas parecidos e alguns movimentos idênticos, mas temos vantagem na qualidade individual, que pode fazer a diferença. Não somos exactamente iguais, cada um tem o dedo do treinador e dos jogadores. O que procuramos é consistência e intensidade e ter muita vontade de pressionar, ter a bola e ser dominador. De certeza que o Belenenses também tem, mas somos o Sporting", disse Rúben Amorim, treinador do Sporting.
POR MATHIEUO francês sofreu uma lesão e decidiu se aposentar definitivamente dos gramados. O Sporting fez uma homenagem ao jogador nos treinos e deve ter uma motivação a mais para buscar essa vitória.
NA TABELAO Sporting busca vencer para permanecer na terceira colocação. Atualmente no terceiro lugar, os Leões somam 49 pontos. Por outro lado, o Benelenses é o 14º colocado, com 30 pontos.
RETROSPECTOBelenenses e Sporting se enfrentaram apenas três vezes. Todos os jogos foram vencidos pelos Leões, que são muito favoritos para o jogo desta sexta-feira.E MAIS:Wanderson projeta permanência no futebol dos Emirados ÁrabesFábio comemora retorno do Japonês para voltar a marcarCom gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato EspanholWilliam Carvalho e Leicester chegam a acordo para volante deixar o BetisArsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier LeaguePedro se aproxima de acordo com a Roma para a próxima temporada E MAIS: