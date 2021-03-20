Sporting e Porto vencem na rodada do Português; time de Lisboa lidera o torneio com dez pontos de vantagem

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O líder segue invicto. Neste sábado, o Sporting recebeu o Vitória de Guimarães, pela 24ª rodada do Campeonato Português, e a Turma do Alvalade venceu o adversário por 1 a 0. O gol foi marcado por Gonçalo Inácio, na reta final do primeiro tempo.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsOs donos da casa pressionaram em todo o primeiro tempo e chegaram a balançar as redes com Tiago Tomás, mas o lance foi anulado pelo VAR. Antes do intervalo, Gonçalo Inácio marcou de cabeça depois de cobrança de falta na área e decretou a vitória para o time de Lisboa.

Com o resultado, o Sporting chegou aos 64 pontos e manteve a vantagem em dez pontos para o Porto, vice-líder do torneio. A equipe do técnico Rúben Amorim está invicta na competição, com 20 vitórias e apenas quatro empates.

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