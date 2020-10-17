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Sporting e Porto empatam em Lisboa; Benfica comemora

No Estádio José Alvalade, Leões e Dragões ficam no 2a2 , ambos com sete pontos. Quem sorri com isso é o Benfica, que tem nove e ainda joga na rodada...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 18:49
Crédito: Divulgação
Em partida da quarta rodada do Campeonato Português, Sporting e Porto empataram em 2a2, em Lisboa. Nuno abriu o placar para os Leões, aos nove, mas Uribe e Corona viraram para os visitantes ainda no primeiro tempo. Vietto, aos 42 da etapa complementar igualou o placar. O jogo marcou as estreias do meia brasileiro Felipe Anderson e do atacante Toni Martínez pelo Porto, os Dragões.
Com o resultado, tanto o Sporting quanto o Porto estão com sete pontos e estão em terceiro e segundo, respectivamente. A diferença é que os Leões têm um jogo a menos (três). Quem comemorou isso, claro, foi o líder Benfica, que tem 100% após três jogos e volta a campo neste domingo, fora de casa, contra o Rio Ave, às 16h.
No próximo sábado, o Sporting visita o Santa Clara, quarto colocado, também com sete pontos, às 15h. Enquanto isso, os Dragões recebem o Gil Vicente, no mesmo dia, às 16h30.

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