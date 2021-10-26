Sporting domina o jogo e vence o Famalicão pela Taça da Liga Portuguesa

Crédito: Ozan KOSE / AFP

Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Famalicão por 2 a 1 em partida válida pela Taça da Liga Portuguesa. A equipe de Lisboa marcou com Manuel Ugarte e Nuno Santos, enquanto o time visitante descontou com David Tavares no fim do jogo.ABRIU O PLACARNo início da partida desta terça-feira, o Sporting conseguiu abrir o placar bem rápido, impedindo as chances do Famalicão. Com apenas oito minutos de confronto, a equipe da casa marcou o primeiro gol do jogo com o uruguaio Manuel Ugarte.

AMPLIOUApós a primeira etapa efetiva do Sporting, a equipe da casa manteve-se no ataque durante o segundo tempo, sendo eficaz novamente. Com dezesseis minutos no relógio, o time conseguiu ampliar a sua vantagem com gol marcado por Nuno Santos.

DESCONTOUPerto do fim do confronto, aos 45 minutos do segundo tempo, o Famalicão conseguiu desenvolver uma esperança de reação, mas o tempo era pouco. O time visitante foi eficaz para marcar um gol e diminuir a desvantagem com David Tavares.

QUASE!Empolgado com o gol que diminuiu a sua diferença de gols para o Sporting, o Famalicão foi empolgado para os minutos finais de jogo nos acréscimos. Aos 46 minutos, em bola na área, o time visitante colocou a bola dentro das redes, mas foi marcado um impedimento.