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futebol

Sporting domina o jogo e vence o Famalicão pela Taça da Liga Portuguesa

Com gols de Manuel Ugarte e Nuno Santos, Sporting conquistou vitória na Taça da Liga Portuguesa contra o Famalicão...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 19:19
Crédito: Ozan KOSE / AFP
Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Famalicão por 2 a 1 em partida válida pela Taça da Liga Portuguesa. A equipe de Lisboa marcou com Manuel Ugarte e Nuno Santos, enquanto o time visitante descontou com David Tavares no fim do jogo.ABRIU O PLACARNo início da partida desta terça-feira, o Sporting conseguiu abrir o placar bem rápido, impedindo as chances do Famalicão. Com apenas oito minutos de confronto, a equipe da casa marcou o primeiro gol do jogo com o uruguaio Manuel Ugarte.
AMPLIOUApós a primeira etapa efetiva do Sporting, a equipe da casa manteve-se no ataque durante o segundo tempo, sendo eficaz novamente. Com dezesseis minutos no relógio, o time conseguiu ampliar a sua vantagem com gol marcado por Nuno Santos.
DESCONTOUPerto do fim do confronto, aos 45 minutos do segundo tempo, o Famalicão conseguiu desenvolver uma esperança de reação, mas o tempo era pouco. O time visitante foi eficaz para marcar um gol e diminuir a desvantagem com David Tavares.
QUASE!Empolgado com o gol que diminuiu a sua diferença de gols para o Sporting, o Famalicão foi empolgado para os minutos finais de jogo nos acréscimos. Aos 46 minutos, em bola na área, o time visitante colocou a bola dentro das redes, mas foi marcado um impedimento.
SEQUÊNCIAO Sporting enfrenta o Vitória de Guimarães às 17:15h (de Brasília) deste sábado. No domingo, o Famalicão enfrenta o Vizela às 17:30h (de Brasília).

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