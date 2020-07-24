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Sporting deseja trazer o zagueiro brasileiro Jemerson, que não irá renovar com o Monaco

De acordo com o jornal português 'Record', defensor, de 27 anos, termina seu contrato com o clube do principado e pode reforçar os Leões do José Alvalade na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 17:24

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:24

Crédito: Desde 2016 no Monaco, Jemerson atuou em 151 partidas e fez quatro gols (PASCAL PAVANI / AFP
Apesar da pandemia, o mercado da bola segue agitado na Europa. Com isso, de acordo com o jornal português 'Record', o Sporting, de Portugal, deseja contratar o zagueiro brasileiro Jemerson, do Monaco. O defensor, de 27 anos, terminou seu contrato com o clube do principado e pode reforçar os Leões na próxima temporada.
Ainda segundo a publicação, o negócio só deve ser concretizado caso Ilori e Neto deixem o clube. O ex-técnico do Monaco, o português João Tralhão elogiou o brasileiro e disse que seria uma excelente reforço para os Leões do José Alvalade. "Capaz de adaptar-se aos diferentes cenários" opinou.
Jemerson jogou duas vezes com a camisa da seleção brasileira e recusou proposta do Flamengo, quando os cariocas ainda eram treinados por Jorge Jesus. ele também fez parte da equipe campeã do Campeonato Francês 2016/17, sob o comando de Leonardo Jardim, e foi utilizado em 15 jogos na temporada.
Revelado pelo Atlético Mineiro, o zagueiro foi vendido ao clube francês por 11 milhões de euros em janeiro de 2016. Ao todo, foram 151 partidas e quatro gols pelo time do principado.

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