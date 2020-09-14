Sporting, de Portugal, tem oito casos confirmados do novo coronavírus

O Sporting, de Portugal, tem oito pessoas infectadas pelo novo coronavírus, incluindo sete jogadores. A outra pessoa é membro do departamento de futebol. Segundo o jornal "Record", todos estão assintomáticos e farão isolamento de 14 dias, perdendo assim a estreia no Campeonato Português.
Ainda de acordo com o periódico lusitano, os infectados são: Luís Maximiano, Renan Ribeiro, Rodrigo Fernandes, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Borja e Gonçalo Inácio.
O Sporting estreia no Campeonato Português no próximo sábado (19), contra o Gil Vicente, em casa.