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futebol

Sporting consegue vitória contra o Tondela e segue na liderança do Português

Vitória por 1 a 0 do Sporting sobre o time do Tondela mantém a equipe no topo da tabela do Português...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 19:25
Crédito: Divulgação/Sporting
Neste sábado, o Tondela recebeu o Sporting no Estádio João Cardoso, em Tondela. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Português, terminou com vitória dos visitantes, que seguem na liderança, com um gol do atacante Tiago Tomás.​Veja a tabela do PortuguêsTONDELA DEFENDEA equipe da casa ficou, durante grande parte da primeira etapa, em seu setor defensivo para inibir as chances criadas pelo Sporting, e foi efetivo em tal quesito. O Tondela chegou apenas uma vez ao ataque, e viu a sua finalização ser travada pelo adversário.
POUCO EFETIVOAo contrário do Tondela, o Sporting atacou bastante na primeira etapa, e conseguiu somar seis finalizações no total. Ainda assim, das seis tentativas, apenas uma foi ao gol, e a pouca efetividade fez os visitantes não marcarem um gol.
GOL DO LÍDER​Aos 36 minutos da segunda etapa, o Sporting conseguiu confirmar o favoritismo existente, e marcou um gol. Em jogada bem trabalhada, a bola chegou em Pedro Gonçalves, que passou para Tiago Tomás abrir o placar para a sua equipe.
JOGO MORNOA partida, de forma geral, apresentou-se de forma morna, com o Tondela sendo muito pouco efetivo na criação de chances de ataque. O Sporting, por sua vez, também não esteve muito bem, mas conseguiu marcar o seu gol e garantir a vitória.
SEQUÊNCIAO Tondela enfrenta, às 12:30h (de Brasília) do próximo sábado, o Santa Clara. O Sporting também entra em campo no próximo sábado, mas às 17:30h (de Brasília), quando enfrenta o Vitória de Guimarães. As duas partidas são válidas pela 24ª rodada do Campeonato Português.

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