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futebol

Sporting bate o Boavista e vence o Campeoanto Português pela primeira vez em quase vinte anos

Vitória por 1 a 0 deu o título adiantado do Português à equipe Sporting após 19 anos sem vencer...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:22
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Boavista por 1 a 0 no Campeonato Português com gol marcado por Paulinho. O resultado deu o título antecipado do torneio à equipe da casa, que não conquistava a Liga NOS desde a temporada 2001-2002.
Veja a tabela do PortuguêsABRIU O PLACARO Sporting foi quem conseguiu se sair melhor na primeira etapa, e obteve um volume de jogo consideravelmente superior ao do Boavista. Aos 36 minutos, Nuno Santos deu a assistência para o gol do centroavante Paulinho, dando o título para o time de Lisboa.
BOAVISTA POUCO APARECEAo contrário do futebol demonstrado pela equipe do Sporting durante a primeira etapa, o Boavista não teve muitas chances de ataque. Nos 45 minutos iniciais, foram apenas três finalizações para os visitantes, sendo uma tentativa certa no gol.
JOGO MORNO​Na segunda etapa da partida do Estádio José Alvalade, foi visto um confronto menos intenso entre as duas equipes. Confortável na partida, o Sporting se contentou com o placar em 1 a 0, enquanto o Boavista seguiu sem pressionar o time da casa.
TÍTULOA vitória do Sporting em sua casa, apesar da falta de torcedores, era aguardada há anos. Com o placar em 1 a 0 para o time de Lisboa, a equipe sagrou-se campeã do Campeonato Português pela primeira vez desde a temporada 2001-2002.
SEQUÊNCIAO Sporting enfrenta o Benfica às 14h (de Brasília) deste sábado. O Boavista, por sua vez, enfrenta o Portimonense também neste sábado, mas às 11:30h (de Brasília).

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