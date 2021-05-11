Sporting bate o Boavista e vence o Campeoanto Português pela primeira vez em quase vinte anos

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Boavista por 1 a 0 no Campeonato Português com gol marcado por Paulinho. O resultado deu o título antecipado do torneio à equipe da casa, que não conquistava a Liga NOS desde a temporada 2001-2002.

Veja a tabela do PortuguêsABRIU O PLACARO Sporting foi quem conseguiu se sair melhor na primeira etapa, e obteve um volume de jogo consideravelmente superior ao do Boavista. Aos 36 minutos, Nuno Santos deu a assistência para o gol do centroavante Paulinho, dando o título para o time de Lisboa.

BOAVISTA POUCO APARECEAo contrário do futebol demonstrado pela equipe do Sporting durante a primeira etapa, o Boavista não teve muitas chances de ataque. Nos 45 minutos iniciais, foram apenas três finalizações para os visitantes, sendo uma tentativa certa no gol.

JOGO MORNO​Na segunda etapa da partida do Estádio José Alvalade, foi visto um confronto menos intenso entre as duas equipes. Confortável na partida, o Sporting se contentou com o placar em 1 a 0, enquanto o Boavista seguiu sem pressionar o time da casa.

TÍTULOA vitória do Sporting em sua casa, apesar da falta de torcedores, era aguardada há anos. Com o placar em 1 a 0 para o time de Lisboa, a equipe sagrou-se campeã do Campeonato Português pela primeira vez desde a temporada 2001-2002.