Sporting bate o Boavista e vence o Campeoanto Português pela primeira vez em quase vinte anos

Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Boavista por 1 a 0 no Campeonato Português com gol marcado por Paulinho. O resultado deu o título antecipado do torneio à equipe da casa, que não conquistava a Liga NOS desde a temporada 2001-2002.
Veja a tabela do PortuguêsABRIU O PLACARO Sporting foi quem conseguiu se sair melhor na primeira etapa, e obteve um volume de jogo consideravelmente superior ao do Boavista. Aos 36 minutos, Nuno Santos deu a assistência para o gol do centroavante Paulinho, dando o título para o time de Lisboa.
BOAVISTA POUCO APARECEAo contrário do futebol demonstrado pela equipe do Sporting durante a primeira etapa, o Boavista não teve muitas chances de ataque. Nos 45 minutos iniciais, foram apenas três finalizações para os visitantes, sendo uma tentativa certa no gol.
JOGO MORNONa segunda etapa da partida do Estádio José Alvalade, foi visto um confronto menos intenso entre as duas equipes. Confortável na partida, o Sporting se contentou com o placar em 1 a 0, enquanto o Boavista seguiu sem pressionar o time da casa.
TÍTULOA vitória do Sporting em sua casa, apesar da falta de torcedores, era aguardada há anos. Com o placar em 1 a 0 para o time de Lisboa, a equipe sagrou-se campeã do Campeonato Português pela primeira vez desde a temporada 2001-2002.
SEQUÊNCIAO Sporting enfrenta o Benfica às 14h (de Brasília) deste sábado. O Boavista, por sua vez, enfrenta o Portimonense também neste sábado, mas às 11:30h (de Brasília).