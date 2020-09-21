Sporting anuncia mudança de nome do CT para 'Academia Cristiano Ronaldo' e irrita outro clube do país

Nesta segunda-feira (21), o Sporting Lisboa anunciou que vai mudar o nome do centro de treinamento da equipe para 'Academia Cristiano Ronaldo', em homenagem ao maior craque da história do futebol português, revelado pelo clube. No entanto, a novidade não pegou bem para todos.O Nacional da Ilha da Madeira, recém-promovido à Primeira Divisão do país, enviou uma carta a Frederico Varandas, o presidente do Sporting, mostrando total descontentamento com a decisão. O motivo: o centro de treinamentos do time já se chama 'Cristiano Ronaldo Campus Futebol' há 13 anos, e a mudança de outro CT para o nome do craque violaria o "princípio fundamental do registro de marcas". Vale lembrar que Cristiano Ronaldo nasceu na Madeira e foi jogador da base do Nacional entre os 10 e 12 anos de idade. Em 1997, transferiu-se para a base do Sporting, onde fez a estreia na equipe principal cinco anos mais tarde.