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Sporting anuncia mudança de nome do CT para 'Academia Cristiano Ronaldo' e irrita outro clube do país

Anúncio gera insatisfação do Nacional da Ilha da Madeira, que também possui centro de treinamento com nome em homenagem ao craque...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 17:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 17:38
Crédito: Cristiano Ronaldo na época em que jogava pelo Sporting (Divulgação
Nesta segunda-feira (21), o Sporting Lisboa anunciou que vai mudar o nome do centro de treinamento da equipe para 'Academia Cristiano Ronaldo', em homenagem ao maior craque da história do futebol português, revelado pelo clube. No entanto, a novidade não pegou bem para todos.O Nacional da Ilha da Madeira, recém-promovido à Primeira Divisão do país, enviou uma carta a Frederico Varandas, o presidente do Sporting, mostrando total descontentamento com a decisão. O motivo: o centro de treinamentos do time já se chama 'Cristiano Ronaldo Campus Futebol' há 13 anos, e a mudança de outro CT para o nome do craque violaria o "princípio fundamental do registro de marcas". Vale lembrar que Cristiano Ronaldo nasceu na Madeira e foi jogador da base do Nacional entre os 10 e 12 anos de idade. Em 1997, transferiu-se para a base do Sporting, onde fez a estreia na equipe principal cinco anos mais tarde.
Ainda não há data prevista para a inauguração do CT com o novo nome. Confira o comunicado de repúdio do Nacional na íntegra:
"Exmo Senhor Presidente,Foi com muita estupefação que tomamos conhecimento de que o Sporting Clube de Portugal pretende alterar o nome da Academia.
Como é do vosso conhecimento e do conhecimento público, o Clube Desportivo Nacional designou a sua Academia “Cristiano Ronaldo Campus Futebol” em novembro de 2007, pelo que manifestamos o nosso desagrado e total discordância.
Aliás, a nossa posição baseia-se no princípio fundamental do registro de marcas, pois as mesmas poderão se confundir, o que tem de ser evitado, pelo que manifestamos o nosso total desagrado e descontentamento."

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