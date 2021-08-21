Sport x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Sport e São Paulo se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro. O Tricolor é o 14º colocado da competição, com 18 pontos, enquanto o Leão é o 17º colocado, com 15 pontos conquistados. No Tricolor, o técnico Hernán Crespo poderá contar com a volta do atacante Luciano, que se recuperou de um estiramento na coxa e treinou com o elenco nos últimos dias. Ele viajou à Recife com a delegação e está à disposição da comissão técnica. No entanto, ainda é dúvida no time titular.
Em compensação, o Tricolor tem alguns desfalques importantes, como o lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso. Além dele, estão fora Welington, Marquinhos e William, lesionados.
Já o Sport quer sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time pode poupar alguns jogadores pensando no duelo contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (12). A equipe vem embalada pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Atlético-GO.
O técnico António Oliveira terá o desfalque do volante Christian, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve entrar na vaga dele é Léo Cittadini.
SPORT X SÃO PAULOLocal: Ilha do Retiro, em Recife (PE)Data e horário: 22 de agosto de 2021, às 20h30Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)VAR: Adriano Milczvski (PR)Onde acompanhar: SporTV (menos PE), Premiere e Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SPORTMailson; Hayner, Sabino, Marcão e Chico; Zé Welison, Ronaldo, Hernanes e Thiago Neves; Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Umberto Louzer. Desfalques: Tréllez (força de contrato), Gustavo (lesionado)Suspensos: -Pendurados: Paulinho Moccelin, Zé Welison, Umberto Louzer (técnico), André e Rafael ThyereVoltam de suspensão: -
SÃO PAULOVolpi, Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Eder (Pablo). Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Welington, William e Marquinhos (lesionados)Suspensos: Reinaldo (3º Amarelo)Pendurados: Igor Gomes, Crespo (técnico), Igor Vinicius, Galeano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e LizieroVoltam de suspensão: Benítez (Vermelho Direto)