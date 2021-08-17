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futebol

Sport volta a temida zona de rebaixamento após quatro rodadas

Com o revés diante do Flamengo, o Leão voltou a frequentar o perigoso Z-4 do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 19:01
Crédito: Revés contra o Fla recolocou o Sport no Z-4 (Marcelo Cortes / Flamengo
O sinal de alerta está ligado no Sport. No fim de semana, o Leão foi até o Rio de Janeiro e acabou superado por 2 a 0 pelo Flamengo.
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O placar, que derrubou uma invencibilidade de quatro jogos do Leão, também recolocou o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Desde a vitória em cima do América-MG, o Leão não figurava os quatro piores da competição e o feito era exaltado internamente.
Agora, a ordem de Umberto Louzer e diretoria é não deixar o desanimo tomar conta do elenco e entender que o revés contra o Flamengo é ‘normal’.
A próxima chance de o Leão escapar dos quatro piores do Brasileirão é no fim de semana, quando encara o São Paulo, na Ilha do Retiro.

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