Sport: 'Superliga-Champions, uma guerra por dinheiro'

Uma guerra de consequências imprevisíveis estourou entre os clubes mais ricos da Europa e as federações nacionais e internacionais. O dinheiro é o culpado. A Superliga contra os campeões. E bilhões de euros em jogo. As 12 equipes mais poderosas do continente (Real Madrid, Barcelona, Atlético, Juventus, Inter, Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) se uniram para criar uma nova competição em que o mais importante é não futebol, mas renda.Essas 12 seleções fundadoras da Superliga (às quais poderiam se somar Bayern, Borussia Dortmund e PSG) querem ter o controle total do negócio, dispensando o grande intermediário, a UEFA, que tira 40% ao ano. Trata-se basicamente de ganhar muito mais dinheiro: dos 82 milhões que o Bayern arrecadou como último campeão aos 250 fixos (prêmios à parte) que os clubes fundadores receberiam. A diferença é abismal. Assim, a UEFA já lançou uma ameaça retumbante: os clubes que disputam esta Superliga serão expulsos das ligas nacionais e os seus jogadores não poderão jogar com as respectivas equipas. A batalha pelos bilhões de euros do negócio será sangrenta.