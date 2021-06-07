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futebol

Sport perde invencibilidade na Ilha do Retiro

Leão não havia perdido em casa nas últimas quadro partidas antes do revés para o Atlético-MG...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 14:41

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:41

Crédito: Reprodução/Twitter
Na Ilha o Retiro, o Sport conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Diante do Atlético-MG, a equipe de Umberto Louzer não foi páreo e acabou superada por 1 a 0.
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O resultado, que impediu um avanço do time na classificação do torneio nacional, também quebrou uma marca de quatro jogos sem perder como mandante.
A última vez que o Leão saiu de campo derrotado foi pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o Ceará foi o algoz e aplicou uma goleada por 4 a 0.
Desde o dia 16 de abril, o Sport jogou no posto de mandante em quatro oportunidades com três vitórias e um empate.

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